许多美国员工为休假撒谎称病--调查

路透12月22日（记者 Brendan O'Brien） - 根据人力资源公司Adecco Group North America进行的季度调查，许多美国员工愿以生病、亲人去世或担任陪审员为由骗取休假。

调查显示，受访的美国员工中，用亲人去世骗休假的占26%，以担任陪审员为借口休假的占27%。

约47%受访的全职员工称，他们曾请过病假。这项调查是在11月末进行的，访问了522名全职员工。

对于请病假的员工，72%的同事认为是找借口休假。

调查还显示，男性员工以亲人去世为借口请假的可能性是女性员工的两倍，他们以担任陪审员为借口骗取休假的可能性是女性员工的四倍。

对于同事提早下班，25%的女性员工表示“嫉妒”，而有同感的男性比例为11%。

调查还发现，43%的南部地区员工对现有休假方案感到满意，东北和西部地区持相同看法的员工比例分别为23%和15%。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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