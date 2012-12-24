许多美国员工为休假撒谎称病--调查

欧洲央行员工代表称该央行“群体思维”倾向恐不利察觉金融危机
路透法兰克福10月26日 - 欧洲央行两名员工代表周三表达不满，称所属的工作环境压抑异议，这可能有碍欧洲央行察觉下个金融危机的能力。
路透12月22日（记者 Brendan O'Brien） - 根据人力资源公司Adecco Group North America进行的季度调查，许多美国员工愿以生病、亲人去世或担任陪审员为由骗取休假。
调查显示，受访的美国员工中，用亲人去世骗休假的占26%，以担任陪审员为借口休假的占27%。
约47%受访的全职员工称，他们曾请过病假。这项调查是在11月末进行的，访问了522名全职员工。
对于请病假的员工，72%的同事认为是找借口休假。
调查还显示，男性员工以亲人去世为借口请假的可能性是女性员工的两倍，他们以担任陪审员为借口骗取休假的可能性是女性员工的四倍。
对于同事提早下班，25%的女性员工表示“嫉妒”，而有同感的男性比例为11%。
调查还发现，43%的南部地区员工对现有休假方案感到满意，东北和西部地区持相同看法的员工比例分别为23%和15%。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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