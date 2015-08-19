实习职位：该有薪还是无薪？

路透纽约8月18日 （记者 Patricia Reaney） - 对于想要涉足职场的年轻人，当实习生可以获得宝贵经验。

但相关诉讼案却在增加，实习生们诉称通常没有报酬的实习职位违反了美国劳动法。这促使专家呼吁进行改革。

女星兼时尚设计师玛丽-凯特（Mary-Kate）和阿什莉·奥尔森（Ashley Olsen）上周遭到了名下公司Dualstar Entertainment Group一名前实习生的起诉，成为最近卷入相关诉讼的知名雇主。

Shahista Lalani诉称，她曾为Dualstar Entertainment Group每周工作50个小时，但没有获得薪酬。该公司称，这些指控没有根据。

2011年起，心怀不满的实习生们也有提出类似的诉讼。艾里克·格拉特（Eric Glatt）和亚历山大·福特曼（Alexander Footman）对福克斯探照灯影业（Fox Searchlight Pictures）提起诉讼，称该公司违反了最低工资法。

娱乐公司维亚康姆(VIAB.O) 3月同意支付720万美元，以了结一桩前实习生提起的集体诉讼。

美国劳工部对私营企业提供无薪实习职位颁布了规则，规定无薪实习工作必须提供教育意义和益处，并受到监督，且雇主不能从中获得好处。

但美国劳工部前首席经济学家、作家Diana Furchtgott-Roth称，这种规定不公平，需要改变。

“这使得营利性企业实际上无法在提供无薪实习职位时摆脱被诉危险，”她接受采访称，并称美国国会和白宫均有提供无薪实习职位。

“如果营利性企业雇佣无薪实习生是错的，非营利性企业这么做也应该是错的，”她说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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