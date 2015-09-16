管理专家称残酷的企业文化无法令公司长期繁荣

路透纽约9月15日 （记者 Patricia Reaney） - 管理专家们警告称，拥有残酷企业文化的公司或许会有短期繁荣，但不太可能持久。残酷的企业文化包括贬损员工、让员工相互斗争并鼓励员工多出力少拿钱。

虐待性的企业文化最终将损害创造力，造成浪费和员工流失，进而冲击企业生产力和利润。

“我认为这（残酷的企业文化）无法持久，”企业文化专家兼作家拉里·约翰逊（Larry Johnson）说道。“许多企业拥有有趣的企业文化，那里的员工不需要像对待奴隶一样对待他人或者将他人往绝处逼，这些企业表现非常好。”

《纽约时报》上月写了一篇报导，将科技巨头亚马逊(AMZN.O)描绘成一个“残酷的工作场所”，美国的企业文化因此受到关注。该报称，亚马逊的许多雇员工作时间长，还要遭到经理批评与同事攻击，弱者还可能在每年的评估中遭淘汰。

亚马逊CEO贝索斯对报导提出质疑，称文中描述的不是他认识的亚马逊。

亚马逊并不是第一个因对待员工的方式而遭外界审视的公司，其受指责的企业文化也并非它一家独有。

密歇根大学罗斯商学院的管理学教授吉姆·卡梅伦（Kim Cameron）称，任何贬损员工的企业都是在束缚自身的发展和潜力。

“通过实施积极的企业文化，企业成长与繁荣的速度可以快三到八倍，”他说道。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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