美国首次超越中国跃居金牌榜首

路透伦敦8月3日电(记者Mark Trevelyan)---周五上演的伦敦奥运会女子万米决赛中，埃塞俄比亚名将蒂鲁内什·迪巴巴(Ethiopia's Tirunesh Dibaba)力压两位肯尼亚选手，为她的祖国获得本届奥运会上的第一块金牌。而美国在游泳项目中又获3枚金牌，首次超过中国登上金牌榜榜首的位置。

卫冕冠军迪巴巴在最後一圈钟声敲响後开始甩开对手冲刺，最终领先亚军基普耶戈(Sally Kipyego)大约30米的距离，世锦赛冠军切鲁伊约(Vivian Cheruiyot)获得铜牌。

波兰选手马耶夫斯基(Tomasz Majewski)在男子铅球比赛中以21米89的成绩获得金牌，世界冠军德国选手斯托尔(David Storl)以3厘米之差屈居亚军。

奥运会田径比赛是奥林匹克体育场的第一个比赛夜晚，闪光灯接连闪烁，音乐震天，8万名观众欢呼呐喊声震耳欲聋。英国夺冠热门恩尼斯(Jessica Ennis)在女子七项全能的拉锯战中暂时领先，女子100米世锦赛冠军、美国选手杰特(Carmelita Jeter)在女子百米飞人预赛中成绩排名第一。

美国队已经获得21枚金牌，超过中国队1枚，自本届奥运会开赛以来首次登上金牌榜榜首的位置。

历史上获得奥运奖牌最多的选手菲尔普斯(Michael Phelps)在男子100米蝶泳中获得金牌，这也是他的第21枚奥运奖牌。菲尔普斯已经宣布将在伦敦奥运会後退役。

“这是最後一项个人比赛了，它令人难忘，”菲尔普斯说，“这项比赛对我来说非常重要，我渴望获得冠军。”

15岁的美国小将莱德茨基(Katie Ledecky)在女子800米自由泳决赛中获得金牌，另一位美国少年选手富兰克林在女子200米仰泳决赛中夺冠，这也是她本届奥运会上获得的第3枚金牌，并一路打破世界纪录。

这一比赛日老将们同样表现不俗。44岁的白俄罗斯人马蒂诺夫(Sergei Martynov)用一把用了13年的老枪和前苏联时期的子弹，在男子50米步枪卧射比赛中以平世界纪录的成绩击落金牌。

**田径赛揭开战幕**

田径运动就如同奥运会这顶王冠上的宝石。随着田径赛事揭开战幕，所有人都兴奋起来。大家都在拭目以待牙买加“飞人”博尔特（Usain Bolt）能否在周日的男子100米决赛中卫冕成功，以及他能否在四天之後的男子200米跑中夺冠。

出现在伦敦奥运会宣传海报上的英国七项全能选手埃尼斯在女子七项全能的100米栏项目中跑出了七项全能选手的世界最好成绩，随後又在跳高中有不错的表现。但是立陶宛的斯库吉特（Austra Skujyte）在铅球项目的成绩超过埃尼斯足有3米，在积分榜领先埃尼斯。

在观众的鼓励下，埃尼斯调整了状态，在女子七项全能赛当天最後一项—200米跑中取得了22.83秒的成绩，而斯库吉特的成绩为25.43秒。

目前埃尼斯以184分的优势在女子七项全能中占据榜首，该项目第二天比赛包括跳远、标枪和800米跑。

在女子100米跑预赛中，杰特跑出了10.83秒的成绩，这是该项目今年世界第四好的成绩，彰显其冲击金牌的实力。

卫冕冠军牙买加选手弗雷泽（Shelly-Ann Fraser-Pryce）看起来无意在预赛中与杰特一较高下，但是她也顺利晋级。她的队友坎贝尔（Veronica Campbell-Brown）以及美国选手菲利克斯（Allyson Felix）也成功晋级。

在温布尔顿网球场，瑞士“天王”费德勒（Roger Federer）继续向着复制温网夺冠的道路迈进，他在和阿根廷名将波特罗（Juan Martin del Potro）的对决中以19比17拿下了马拉松般的决胜盘，艰难晋级决赛。

费德勒将在决赛中对阵英国本土宠儿穆雷（Andy Murray），穆雷在主场观众的加油声中，以两个7-5战胜了世界排名第二的塞尔维亚选手德约科维奇（Novak Djokovic）。这是继上个月之後，穆雷第二次与瑞士“天王”在温布尔顿会师决赛。

新西兰在赛艇项目上摘得两金，特拉斯代尔（Mahe Drysdale）获得男子单人双桨金牌，穆雷（Eric Murray）/班德（Hamish Bond）获得男子双人双桨金牌。

英国选手格雷戈尔（Katherine Grainger）/沃特金斯(Anna Watkins)在女子双人双桨比赛中夺冠，多尼湖畔的25,000名观众非常激动。格雷戈尔在前三届奥运会上都仅摘得银牌，这次她终於实现了自己的奥运金牌梦。

德国队在男子四人双桨无舵手的比赛中夺得金牌，这场比赛更像一场复仇战，德国队在这个赛季中一直败给年轻的克罗地亚队。

但是，德国女子赛艇选手Nadja Drygalla在已经完成比赛後自愿离开了奥运村，之前有报导称她的男友是一名极右翼极端分子。

在场地自行车赛场，英国队在男子团体追逐赛打败了澳大利亚并打破世界记录，彭德尔顿（Victoria Pendleton）则获得场地自行车女子凯琳赛冠军，而在前一天，她和队友瓦妮实（Jessica Varnish）在女子团体竞速赛中被取消比赛资格。

英国男队在周四场地自行车男子团体竞速赛中一举夺魁，但德裔车手辛德斯（ Philip Hinde）承认他为了避免被取消比赛资格，在比赛过程中“假摔”，这也让英国队的胜利显得不那麽完美。

“我故意那麽做事为了重新发车……那都是计划好的，真的。”他对记者们说，令英国媒体非常吃惊，导致人们纷纷要求改变规则。

这也引发了人们对奥运精神的质疑，之前八名羽毛球选手由於为了在淘汰赛上选择对手而故意输球被取消比赛资格。

英国自行车协会解释说，德裔车手辛德斯说的话由於“翻译”不到位，所以被误解了，国际奥委会“目前”不准备调查此事。（完）

编译：陈昭/孙舒/逯璐 发稿：王燕焜

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。