中国称美国政府关门揭示出两党制的弊端

(本文由路透中文网编译提供)

路透上海10月2日 - 新华社周三发表社评称，美国政府关门揭示出两党制的弊端，并对关门可能对世界经济产生的影响表示担忧。

新华的评论文章指出，美国作为世界唯一的超级大国，多年来一直不负责任地挥霍支出。

社评称，美国政府关门可能导致美国债务违约，指的是2011年美国政府债务上限谈判时发生的类似冲突。当时美国并未违约，但危机导致标准普尔下调了美国主权债务评级。

最新的政治挫折显示，2011年夏天的闹剧可能重演，美国债务的债权国显然要担心。中国是美国第一大债权国。

社评称，美国政界无法达成共识，纠正政策错误，不能正常运作的美国政府正在透支对其领导力的信任。

文章还指责了美国政府关门对外国游客造成的影响。很多中国游客利用国庆假期赴美，但在很多名胜古迹、博物馆和国家公园都吃了闭门羹。（完）