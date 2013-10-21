检察官称叶梦圆之死是意外 不会起诉韩亚空难中消防员

路透10月18日 - 美国加州San Mateo地方检察官Stephen Wagstaffe周五称，韩亚航空空难中碾压幸存乘客叶梦圆致死的消防员不会遭到刑事起诉，叶梦圆的死是意外。

Wagstaffe指出，我们没有看到足以构成刑事犯罪的无视他人生命的鲁莽行为。

Wagstaffe称，叶梦圆被碾压致死的现场“极其混乱”，人们跑来跑去，而消防员们担心客机可能爆炸。

Wagstaffe表示，他的办公室主要调查了碾压叶梦圆致死的消防员是否有罪，同时也调查了其他消防员是否构成玩忽职守罪，最终认为他们没有构成犯罪。

检察官审查了包括警方报告、消防报告以及急救人员头盔上摄像机拍下的视频片段。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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