检察官称叶梦圆之死是意外 不会起诉韩亚空难中消防员

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透10月18日 - 美国加州San Mateo地方检察官Stephen Wagstaffe周五称，韩亚航空空难中碾压幸存乘客叶梦圆致死的消防员不会遭到刑事起诉，叶梦圆的死是意外。
Wagstaffe指出，我们没有看到足以构成刑事犯罪的无视他人生命的鲁莽行为。
Wagstaffe称，叶梦圆被碾压致死的现场“极其混乱”，人们跑来跑去，而消防员们担心客机可能爆炸。
Wagstaffe表示，他的办公室主要调查了碾压叶梦圆致死的消防员是否有罪，同时也调查了其他消防员是否构成玩忽职守罪，最终认为他们没有构成犯罪。
检察官审查了包括警方报告、消防报告以及急救人员头盔上摄像机拍下的视频片段。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)