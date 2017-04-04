美国民主党将阻挠参议院确认最高法院大法官被提名人

中国敦促与朝鲜对话 回避与美国商议制裁措施的问题
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿4月3日 - 美国民主党人周一获得了足够的支持来阻挠参议院就特朗普提名的最高法院大法官Neil Gorsuch进行提名确认投票，但共和党人威胁称将改变参议院规则，以确保Gorsuch获得这一终身职位。
参议院司法委员会以11票赞成9票反对的结果批准了Gorsuch的提名，该提名将在参议院全体会议进行投票确认，特朗普所在共和党和民主党本周将就此展开政治对决。参议院可能要改变长久以来的规则，才能使Gorsuch的提名获得确认。
民主党已获得42位参议员支持利用阻挠议程(Filibuster)，即参议院100个席位中须有60票赞成才能进行确认投票。而在参议院司法委员会进行投票之前，该委员会委员Christopher Coons就已成为第41位支持阻挠议程的参议员。民主党人认为Gorsuch过于保守，不属于司法主流派。
参议院的共和党领袖坚称，不论民主党有何种行动，参议院周五都将确认Gorsuch的提名。共和党在参议院中占有52个席位，民主党占据48席。
若出现阻挠议程，参议院共和党领袖麦康奈尔(Mitch McConnell)料将改变参议院规则来强行进行确认投票，允许最高法院法官的提名确认只需简单多数赞成就能通过。这种做法有时被称为“核选项”，受到特朗普的青睐。
参议院民主党领袖舒默(Chuck Schumer)表示，麦康奈尔应该具有“打破僵局的气魄和胆略”，而非“利用核选项”，暗示特朗普应在与民主党会面后，用一个获得普遍支持的新人选来取代Gorsuch。
今年49岁的Gorsuch若获得参议院的提名确认，将使美国最高法院重回保守派大法官占多数的格局，从而兑现特朗普在2016年大选时的一个重要承诺。特朗普在1月提名Gorsuch为最高法院大法官，后者是科罗拉多州上诉法院的法官。(完)
(编译 汪红英；审校 徐文焰)
路透联合国5月23日 - 中国周二敦促与朝鲜进行对话，并全面实施联合国针对朝方试射导弹及开展核试验而通过的制裁措施，但回避有关中美或就新措施举行磋商的问题。
路透华盛顿5月23日 - 前美国中央情报局(CIA)局长布伦南(John Brennan)周二说，他曾经注意到特朗普的总统选举团队在2016年竞选期间与俄罗斯方面进行过接触；他越来越担心俄国曾试图引诱美国人走上“叛国之路”。
据中纪委网站刊登的杨家才简历，他1961年出生于湖北，1988-2003年在中国人民银行系统内任职，曾任武汉分行副行长；2003年7月就职银监会，先后任银监会湖北监管局副局长、安徽监管局局长、银行监管一部主任、办公厅主任，并于2013年5月起任职主席助理、党委委员兼办公厅主任。