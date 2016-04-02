美元持于逾五个月低点附近 美国数据带来的影响减退

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
* 3月非农就业岗位增加21.5万个
* ISM美国3月制造业数据好于预期
* 欧元兑美元下跌后反弹
* 数据被认为将不会改变美联储鸽派政策路径
路透纽约4月1日 - 美元兑一篮子主要货币周五几无变动，持于逾五个月低位附近的水准，因交易商越来越没有信心，强于预期的美国经济数据是否能改变美联储鸽派的政策路径。
美国劳工部公布，3月美国非农就业岗位大幅增加，平均时薪增长；及另一份报告显示，3月美国制造业活动扩张速度好于预期后，美元一度从近期跌势中反弹。
随着美国交易时段推移，数据提振美元的效应减弱，交易商对数据足以驱使美联储加快加息步伐感到愈发怀疑。美联储主席叶伦周二表示，联储加息宜“谨慎行事”。
“这些报告没有明显改变美国货币政策前景，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria说。
在美国就业和制造业数据公布后，欧元跌至1.1335美元，稍早曾触及五个半月高位1.1437美元。但在纽约汇市尾盘，欧元反弹，上涨0.14%，报1.1394美元。
美元兑日圆JPY=也下跌，触及一周半低位111.61日圆。
“这就是在显示日圆潜在劲道的持续信号，”德意志银行驻纽约的外汇策略部门全球主管Alan Ruskin谈及美元兑日圆走弱时表示。
美元指数.DXY尾盘基本持平在94.615，离周四触及的五个半月低点94.319不远。
美元指数在首季大跌超过4%，录得逾五年来最大季度百分比跌幅。
美元指数本周下挫1.6%，势将为2月初来最大周百分比跌幅。欧元兑美元本周大涨约2%，势将为2月初来最大周线升幅。
美元兑瑞郎跌0.27%，报0.9585瑞郎，在美元数据公布后曾触及日内高位0.9627瑞郎。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。