美元持于逾五个月低点附近 美国数据带来的影响减退

* 3月非农就业岗位增加21.5万个

* ISM美国3月制造业数据好于预期

* 欧元兑美元下跌后反弹

* 数据被认为将不会改变美联储鸽派政策路径

路透纽约4月1日 - 美元兑一篮子主要货币周五几无变动，持于逾五个月低位附近的水准，因交易商越来越没有信心，强于预期的美国经济数据是否能改变美联储鸽派的政策路径。

美国劳工部公布，3月美国非农就业岗位大幅增加，平均时薪增长；及另一份报告显示，3月美国制造业活动扩张速度好于预期后，美元一度从近期跌势中反弹。

随着美国交易时段推移，数据提振美元的效应减弱，交易商对数据足以驱使美联储加快加息步伐感到愈发怀疑。美联储主席叶伦周二表示，联储加息宜“谨慎行事”。

“这些报告没有明显改变美国货币政策前景，”Wells Fargo Securities汇市策略师Eric Viloria说。

在美国就业和制造业数据公布后，欧元跌至1.1335美元，稍早曾触及五个半月高位1.1437美元。但在纽约汇市尾盘，欧元反弹，上涨0.14%，报1.1394美元。

美元兑日圆JPY=也下跌，触及一周半低位111.61日圆。

“这就是在显示日圆潜在劲道的持续信号，”德意志银行驻纽约的外汇策略部门全球主管Alan Ruskin谈及美元兑日圆走弱时表示。

美元指数.DXY尾盘基本持平在94.615，离周四触及的五个半月低点94.319不远。

美元指数在首季大跌超过4%，录得逾五年来最大季度百分比跌幅。

美元指数本周下挫1.6%，势将为2月初来最大周百分比跌幅。欧元兑美元本周大涨约2%，势将为2月初来最大周线升幅。

美元兑瑞郎跌0.27%，报0.9585瑞郎，在美元数据公布后曾触及日内高位0.9627瑞郎。(完)