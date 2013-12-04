美国经济：企业执行长预计未来六个月经济略有改善--企业圆桌会

台湾央行：开放申购28、91和182天期定存单，金额不限
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
路透12月4日 - 美国企业圆桌会调查显示，美国企业执行长预计未来六个月经济略有改善，销售、资本支出和招聘都预计会增加。
企业圆桌会周三公布的企业执行长经济展望指数在第四季升至84.5，第三季为79.1。该指数高于50则表示预期经济成长。
执行长预计今年美国国内生产总值(GDP)增幅为2.2%，同上季调查时一致。
本次圆桌会议的调查在11月4-21日期间访问了120位执行长。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
路透台北4月10日 - 台湾央行周一表示，开放银行申购28、91和182天期的定存单，金额不限。今日央行定存单到期1,402亿台币。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 下次数据预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% r +0.3% r 5月17日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/ 3月 -0.4% -0.3% 4月27日 -- y) 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/ 2月 +0.2%
整体来看，上周农产品走势明显强于工业品，易盛农期指数连续四周出现阴线之后反转上攻，高点为1140.86，低点为1117.63点。截至4月7日收盘，报收于1131.22点，结算价为1132.04点，较前一周上涨0.58点或0.05%，成交456.7万手，持仓236.9万手。