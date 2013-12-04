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货币新闻 | 2013年 12月 5日 星期四 00:19 BJT

美国经济：企业执行长预计未来六个月经济略有改善--企业圆桌会

路透12月4日 - 美国企业圆桌会调查显示，美国企业执行长预计未来六个月经济略有改善，销售、资本支出和招聘都预计会增加。

企业圆桌会周三公布的企业执行长经济展望指数在第四季升至84.5，第三季为79.1。该指数高于50则表示预期经济成长。

执行长预计今年美国国内生产总值(GDP)增幅为2.2%，同上季调查时一致。

本次圆桌会议的调查在11月4-21日期间访问了120位执行长。(完)

(编译 李军; 审校 母红)
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