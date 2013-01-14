美国经济: 2013年经济料将增长2.5%-芝加哥FED总裁

中国政策：有序放开发用电计划，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量--发改委
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透香港1月14日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港举行的亚洲金融论坛上表示,2013年美国经济料将增长2.5%,2014年为增长3.5%.
埃文斯亦预计,今年美国失业率将为7.4%,2014年进一步降至7%左右.
上月美联储称,预计今年美国国内生产总值(GDP)增长率介于2.3-3.0%,2014年为3-3.5%.(完)
(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
路透北京4月10日 - 中国国家发展改革委和国家能源局日前发布有序放开发用电计划的通知，各地要加快推进电力体制改革，逐步扩大市场化交易电量规模，逐年减少既有燃煤发电企业计划电量，新核准发电机组积极参与市场交易。
路透瓦莱塔4月8日 - 欧盟财长周六承认，20国集团(G20)将无法实现到2018年依靠改革取得额外经济成长的目标，并呼吁反省失利的原因。
一、以下为2017年公开招标的一般地方债发行情况： 发行主体 招标时 期限(年) 票面利率 发行规模( 投标倍数 与区间下限利 间 亿元) 差(bp) *江苏 4/7 3 3.27% 190.1 1.80 +25 7 3.60% 190 1.67 +38 *重庆 4/7 5 3.46% 40 2.09 +37 7 3.61% 60 2.00 +39 山东 3/31 5 3.28% 136 1.38