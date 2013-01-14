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货币新闻 | 2013年 1月 14日 星期一 11:53 BJT

美国经济: 2013年经济料将增长2.5%-芝加哥FED总裁

路透香港1月14日 - 美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯在香港举行的亚洲金融论坛上表示,2013年美国经济料将增长2.5%,2014年为增长3.5%.

埃文斯亦预计,今年美国失业率将为7.4%,2014年进一步降至7%左右.

上月美联储称,预计今年美国国内生产总值(GDP)增长率介于2.3-3.0%,2014年为3-3.5%.(完)

(编译 兰秀娟; 审校 蔡美珍)
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