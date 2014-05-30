美联储无法独立对抗通胀--经济学家

路透加州帕洛阿尔托5月29日 - 知名经济学家John Cochrane周四表示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)没有独立对抗通胀的能力，这一结论令美联储当前的基本思维受到挑战。

“通胀在任何时候、任何地方都是一个财政问题，”担任芝加哥大学教授的Cochrane在斯坦福大学胡佛研究所表示，“长期物价稳定是政府债务结构、财政承诺和财政使命的职责之一。央行只有在短期内理顺经济的任务，就像在金本位制度下那样。”

这一观点与美联储格格不入。自2012年以来，美联储就将2%通胀率作为目标。美联储前主席伯南克和现主席叶伦曾起草的声明称，“长期通胀率主要由货币政策决定。”

除Cochrane外，还有几位学者也在这次会议上将矛头对准传统的美联储思维。(完)

(编译 朱晓军；审校 徐文焰)

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