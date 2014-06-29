DELPHI卷入通用召回案或遭参议院听证

路透6月27日 - 纽约时报报导称，汽车零部件供应商DELPHI AUTOMOTIVE PLC (DLPH.N)当前卷入通用汽车召回案。一国会委员会周四公布的文件中，显示通用汽车的工程师和DELPHI AUTOMOTIVE 雇员就点火开关的交流，而他们知道这些开关不合标准。