DELPHI卷入通用召回案或遭参议院听证

欧元受欧元区通胀数据带动上涨 美元兑日圆跳涨
路透纽约4月28日 - 欧元兑美元周五上涨，因欧元区通胀数据强劲。美元兑日圆上升，此前美国薪资数据暗示，美国联邦储备委员会(美联储/FED)今年还会再升息两次。
路透6月27日 - 纽约时报报导称，汽车零部件供应商DELPHI AUTOMOTIVE PLC (DLPH.N)当前卷入通用汽车召回案。一国会委员会周四公布的文件中，显示通用汽车的工程师和DELPHI AUTOMOTIVE 雇员就点火开关的交流，而他们知道这些开关不合标准。
报导称，预计该公司将接受参议院商务委员会主席的听证。
盘初DELPHI股价跌1.34%。(完)
(编译 田建华; 审校 王洋)
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