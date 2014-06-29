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国际财经 | 2014年 6月 29日 星期日 21:22 BJT

DELPHI卷入通用召回案或遭参议院听证

路透6月27日 - 纽约时报报导称，汽车零部件供应商DELPHI AUTOMOTIVE PLC (DLPH.N)当前卷入通用汽车召回案。一国会委员会周四公布的文件中，显示通用汽车的工程师和DELPHI AUTOMOTIVE 雇员就点火开关的交流，而他们知道这些开关不合标准。

报导称，预计该公司将接受参议院商务委员会主席的听证。

盘初DELPHI股价跌1.34%。(完)

(编译 田建华; 审校 王洋)

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