美国金融：多余储备释放有望令美国银行业者受益--Bernstein

标题新闻：英国央行货币政策委员弗利葛称，英镑下跌带动的贸易增加不足以抵消消费放缓的影响
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路透5月28日 - 券商Sanford C. Bernstein认为，美国银行 、花旗集团 和PNC 等大型美国银行业者有望凭信用损失更低和释放额外储备而受益。
“储备释放已提振每股收益，尽管可能逐渐减退，但还不至于干涸，”由John McDonald牵头的分析师给客户的报告中指出。
他们表示，储备释放占营收比重可能从2012年为每股收益的22%左右降至今年的约10%，到2014年更可能降至1%左右。
不过，由于利率低、流动性高、承销收紧且新增贷款不振，信用成本应可在更长时间内走低，这会有助于持续储备释放，分析师并称。
Bernstein分析师也预计，中期内净坏账率会降至低于历史均值水平，银行也将因经济好转、更健康的账簿和承销标准提升而受益。
Bernstein称，美国银行有望从坏账率降低和储备释放的综合影响中受益最大，这些料构成该行今年第一季营收的56%左右，对Synovus Financial 而言，该比例为55%，对花旗而言，该比例为52%。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)
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路透4月5日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚盘 收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 300.0 145 300.5 19 * 5月 275.6 104 276.5 17 * 6月 268.0 358 265.4 19 * 7月 260.5 552 259.7 70 * 8月 255.8 3,688 253.1 261 * 9月 250.7 9,099 248.0 1,039 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译
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