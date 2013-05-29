美国金融：多余储备释放有望令美国银行业者受益--Bernstein

路透5月28日 - 券商Sanford C. Bernstein认为，美国银行 、花旗集团 和PNC 等大型美国银行业者有望凭信用损失更低和释放额外储备而受益。

“储备释放已提振每股收益，尽管可能逐渐减退，但还不至于干涸，”由John McDonald牵头的分析师给客户的报告中指出。

他们表示，储备释放占营收比重可能从2012年为每股收益的22%左右降至今年的约10%，到2014年更可能降至1%左右。

不过，由于利率低、流动性高、承销收紧且新增贷款不振，信用成本应可在更长时间内走低，这会有助于持续储备释放，分析师并称。

Bernstein分析师也预计，中期内净坏账率会降至低于历史均值水平，银行也将因经济好转、更健康的账簿和承销标准提升而受益。

Bernstein称，美国银行有望从坏账率降低和储备释放的综合影响中受益最大，这些料构成该行今年第一季营收的56%左右，对Synovus Financial 而言，该比例为55%，对花旗而言，该比例为52%。(完) (编译 石冠兰 审校 孙茉莉)