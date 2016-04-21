独家：美国监管部门询问银行的“英国脱欧”应急计划--消息

路透伦敦4月20日 - 银行业及监管部门消息人士对路透表示，美国金融监管者要求华尔街银行定期提交针对英国脱离欧盟的最新应急计划。

银行需审视一系列情形，比如如果英国在6月23日公投决定脱欧，那么旗下伦敦业务将如何应对长期的不确定性；他们是否能在不属于欧盟的英国继续为欧洲大陆提供金融服务。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)、联邦存款保险公司(FDIC)和美国通货监理局(OCC)共同承担监管银行业的责任。三位知情人士称，这三家机构已要求银行业者提交应对英国脱欧的具体计划。

“过去六周，监管机构一直积极要求我们做这件事。涉及情景规划，针对不同结果的压力测试，”一位银行业消息人士表示。

消息人士称，英国央行也在要求国内银行，以及在伦敦运营的外国银行提供类似信息。消息人士要求匿名，因为这是私下进行的。

很多分析师认为，如果英国离开欧盟，伦敦金融业将是损失最重的行业之一。他们称，英国退欧可能导致数以千计的金融岗位迁移到欧元区。

英国退欧将给美国投行造成尤为严重的困难，因为他们在伦敦运营多数欧洲交易业务。

很多投行目前利用“实施牌照(passporting)”机制，该机制使其可以从英国监管下的实体向整个欧盟提供服务。如果英国离开欧盟，这种做法能否持续，以及这些银行能否在伦敦交易某些种类的欧洲证券，不得而知。

美联储、FDIC及OCC拒绝置评，在伦敦开展业务的美国大型投行也拒绝评论：美银美林(BAC.N)、摩根大通、花旗(C.N)、高盛(GS.N)和摩根士丹利(MS.N)。

英国旗帜晚报(Evening Standard)周三公布的Ipsos MORI调查显示，支持英国留在欧盟的占49%，较“脱欧”支持率高出10个百分点。但该项调查亦暗示，如果排除届时不太可能参加投票的人群，则两者差距缩小到6个百分点。

消息人士称，高盛、摩根士丹利、花旗和摩根大通已经捐资给倡导民众支持英国留欧的团体:“留在欧洲更强”(Britain Stronger in Europe)。

消息人士称，要求银行上报应急计划是监管当局正常监督工作的一部分，并非一种单独的压力测试。

银行业特别担心，脱欧之后，可能过一段时间英国和欧盟才能就金融服务签署新的协议，这会干扰银行的运营以及金融市场。

“无论结果如何，我们都要面对，但不知道会来什么，也不知道何时会来，才真叫人害怕，”这位银行业消息人士说。

消息人士称，除了“实施牌照”的问题，监管机构还询问了银行可能会如何安排欧洲各地员工以及资讯科技(IT)运营。(完)