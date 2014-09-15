中国军事不透明 美国侦察活动合理--美国官员

路透华盛顿9月12日（记者 David Brunnstrom） - 美国负责东亚事务的助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）周五称，由于中国在加强军力方面缺乏透明度，尽管中国反对，美国在东亚开展空中侦察是合理的。

中国政府上个月表示，如果美国真想修复受损的双边关系，就应该减少直至停止对华抵近侦察活动。

此前，美国称8月19日一架中国飞机在海南岛东南国际空域危险地接近一架美国P-8反潜侦察机。

当被问及中方要求时，拉塞尔指出中国近年来不断增强军力，并且中国的军队建设缺乏透明度。

“我们有权在中国领空以外执行合法的任务，有有说服力的理由来这么做，”他对路透说道。

“坦白讲，中国军队现代化缺乏透明度是其邻国有所担忧的源头。我们认为，若透明度提升，包括中国在内的整个地区都将受益。”

拉塞尔指出中国在南海积极进行领土声索，包括加速在一些岛礁上进行填海造地活动，并称这些引发该地区其他国家的担忧。

他表示，中国称自己并非唯一进行此类活动的国家，但中国在南海有争议水域进行的填海造地活动速度比其他国家快得多。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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