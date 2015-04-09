中国敦促美国在中日岛屿纠纷中谨言慎行

特朗普贸易策略以退出TPP开始--白宫
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。
路透北京4月9日 - 中国外交部周四敦促美国谨言慎行，此前美国国防部长卡特重申美国反对中国在中日岛屿纠纷中的“单方面胁迫行为”。
中国外交部发言人华春莹表示，无论任何人说什么、做什么，都无法改变钓鱼岛属于中国这一事实，也动摇不了中国政府和人民扞卫国家主权和领土完整的决心和意志。
“我们敦促美方谨言慎行，恪守在有关领土归属问题上不持立场的承诺，多做有利于地区和平稳定的事，而不是相反。”华春莹说道。（完）
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路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透华盛顿1月20日 - 特朗普周五正式成为美国第45任总统，他的就职演说充满民粹及国家主义色彩，形容制造业没落及犯罪问题是一场“美国屠戮”，誓言将予以终结。