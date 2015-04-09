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时事要闻 | 2015年 4月 9日 星期四 18:50 BJT

中国敦促美国在中日岛屿纠纷中谨言慎行

路透北京4月9日 - 中国外交部周四敦促美国谨言慎行，此前美国国防部长卡特重申美国反对中国在中日岛屿纠纷中的“单方面胁迫行为”。

中国外交部发言人华春莹表示，无论任何人说什么、做什么，都无法改变钓鱼岛属于中国这一事实，也动摇不了中国政府和人民扞卫国家主权和领土完整的决心和意志。

“我们敦促美方谨言慎行，恪守在有关领土归属问题上不持立场的承诺，多做有利于地区和平稳定的事，而不是相反。”华春莹说道。（完）

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