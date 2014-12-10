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时事要闻 | 2014年 12月 10日 星期三 17:36 BJT

美参议院发布酷刑报告 中国敦促美国纠正有关做法

路透北京12月10日 - 美国参议院发布的调查报告称，中情局在对恐怖嫌疑人施加酷刑的问题上误导了白宫和公众，行为比参议院知道的更加残忍和普遍。中国周三敦促美国“纠正有关做法”。

“中方一贯反对酷刑。我们认为美方应反省和纠正有关做法，切实遵守和履行国际公约规定。 ”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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