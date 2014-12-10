美参议院发布酷刑报告 中国敦促美国纠正有关做法

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京12月10日 - 美国参议院发布的调查报告称，中情局在对恐怖嫌疑人施加酷刑的问题上误导了白宫和公众，行为比参议院知道的更加残忍和普遍。中国周三敦促美国“纠正有关做法”。
“中方一贯反对酷刑。我们认为美方应反省和纠正有关做法，切实遵守和履行国际公约规定。 ”中国外交部发言人洪磊在例行记者会上说道。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。