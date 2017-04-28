美国国会采取行动将拨款谈判期限延长一周 避免政府陷入停摆

路透华盛顿4月27日 - 美国国会采取行动将拨款谈判期限延长至5月5日，以达成一项可使联邦政府预算支撑到9月的协议，防止政府在本周五午夜停摆。

共和党人周三提出了一项议案，让政府按当前的支出水平再多维持一周，从而为他们争取更多时间，与民主党人就本财年剩余时间内的支出计划完成谈判；本财年截至9月30日。

本周五，国会参众两院可能将就此项议案进行投票，若得到通过，此项立法须立即交由总统特朗普签字生效。

若在周五午夜前，国会未能就一个临时性拨款或长期计划达成一致，联邦政府机构将耗尽资金，数十万联邦政府雇员将面临被解雇的风险。

许多议员都担心再次出现2013年的情况，当时美国政府停摆了17天。

“我相信我们将能够就始于近七个月之前的本财年的支出计划，达成一项短期的延长协议，”众议院议长莱恩(Paul Ryan)告诉记者。

众议院民主党领袖佩洛希(Nancy Pelosi)则警告称，本次是权宜之计，目的在于完成拨款协议的谈判，为本财年剩余时间提供约一万亿美元，而不是对支出的争议“采取缓兵之计，来回来去踢皮球”。(完)