美国一家网络安全公司指责中国军方实施黑客攻击

路透旧金山6月9日（记者 Joseph Menn） - 美国民间网络安全公司CrowdStrike周一指责中国军方实施黑客行动，以帮助推进中国的卫星和航天项目。

CrowdStrike指出，中国人民解放军61486部队从2007年起攻击西方政府机构和国防外包商的网络。

网络攻击针对美国航空、航天以及通讯行业。黑客通过有针对性的邮件攻击，入侵Adobe Reader和微软的Office等常用软件，部署自定义的恶意软件。

CrowdStrike表示，目前公开的一份此前发送给客户的报告表明，问题比很多人意识到的更广泛。

“中国的反应基本上都是这些事是捏造的，所以我们决定发布一些不可否认的证据。”CrowdStrike联合创始人Dmitri Alperovitch称。他表示公司在发布报告前向美国情报机构介绍了情况。

CrowdStrike指出，一个名叫Chen Ping的人注册的一些网站域名被用于入侵。此人的博客显示，他现年35岁，自称是一名士兵。

报告称，此人的邮件地址与个人简介、博客和论坛文章联系在一起。这些网站的内容中有一个名为“办公室”的相册，CrowdStrike认定其中一张照片上的建筑物是解放军61486部队的上海总部。

无法立即联系到中国驻美国大使馆的发言人以及Chen Ping予以置评。

CrowdStrike的创始人是大型防病毒企业McAfee的多名前高管，CrowdStrike与美国政府存在合约关系，并与政府存在其他方面的关系。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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