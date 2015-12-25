综述：美元走软但仍坐稳全年赢家 新兴和商品货币反弹

整理 李爽

路透北京12月25日 - 年底圣诞节和元旦双节来临，假日模式已然启动，但在市场成交淡静的背后，美元却不平静。本周美元持续走软，或录得4月来最差月度表现，不过在之前美联储升息预期的推动下，全年升幅有望达10%。而原油等大宗商品重挫后最近略有起色，支撑了加元和澳元等商品货币。

中国央行决定1月4日期延长外汇交易时间，进一步引入合格境外主题，此举料对市场影响有限。截至周四，人民币录得五连升但成交萎缩，维稳主旋律下机构平仓待明年。而在美联储加息及中国“811汇改”的阴影下，明年人民币熊途终结恐艰难。

展望下周，由于多数交易员离场度假，市场交投仍不会热络，央行动态明显安静不少，但还可以从为数不多的数据面消息中寻觅交投方向。其中包括多国贸易收支、消费者信心及工业生产等数据。

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随着美联储加息靴子落地，交易员对美元多头部位的获利了结，再加上年底假日模式启动，美元本周步步下跌，美元指数本月迄今已跌逾2%，势将录得4月来最大月线跌幅。不过在今年稍早对联储加息的预期支撑下，美元仍有望创下近10%的全年涨幅。

与之形成鲜明对比的是，欧元、日圆以及新兴市场货币和商品货币无一幸免，纷纷重挫。当然，个中缘由不能全归因于对美联储的加息预期及美元涨势，大宗商品暴跌，中国经济低迷等因素亦难辞其咎。

“美元今年整体表现出色，但在2016年到来之际几乎没有人认为美元会重演2015年的强势力道，”散户交易平台FXPro的首席分析师Simon Smith称。

美联储加息后，如今市场的焦点已经转向后续加息步伐。周四美国政府的一份报告显示，美国上周初请失业金人数接近42年低点，表明这个全球最大经济体的就业市场仍持续收紧。就业数据是美联储加息决策的重要考量指标之一。

路透调查显示，三分之二的受访分析师预计美联储未来三个月会再次升息，不过很多分析师认为明年利率上调的速度不会像决策者暗示的那样快。美联储决策者目前预计到2016年底时利率为1.25-1.50%，但路透访查的分析师预估中值为，到2016年底时利率料为1.00-1.25%。

**人民币熊途难尽**

本周人民币兑美元即期持续上扬，但波幅仍较窄。交易员称，近日中资大行有持续结汇支撑汇价，体现央行维稳意图；而假期临近市场交投意愿日渐清淡。今年迄今，人民币已跌逾4%，不出意外将录得有记录以来最大年度跌幅。

“今年就这样了，你看美元/人民币不让波动了，那大家也赚不到钱，何必这么辛苦。”一股份行交易员指出，“年底前，有一波之前做多美元/人民币的有止盈的需求，出来帮央妈站一下岗。”

另一中资行交易员指出，美联储加息后人民币波动也明显收窄，年度任务也差不多完成，交易员交投兴趣普遍不高，倒量积极性亦有限，年底前估计人民币仍会在6.48元附近窄幅波动。

至于后市，811汇改无疑打开了人民币贬值的“潘多拉魔盒”，加上美联储启动近10年首次升息，人民币的熊途似乎在即将到来的2016年仍难终结，其贬值幅度超过预期显然是明年全球汇市面临的重大风险。而中国央行的两难境地也将延续：一方面要践行汇率市场化的政策初衷；另一方面资本流出压力令“央妈”仍不得不频频出手干预维稳。

**新兴和商品货币反弹**

最近美元下跌也成就了新兴货币和商品货币。本周亚币多上扬，印尼卢比曾触及一个月高点。而且随着石油和其他商品遭遇一波猛烈的抛售后迎来反弹，加上中长期投资大户的买兴浓厚，推动澳元和新西兰元逐步升高。澳元自上周触及低位以来已累计上涨2%，新西兰元一度接近两个月高点。

但全年来看，全球增长迟滞、大宗商品价格重挫、美元走强以及一些国家政治环境，再加上对中国经济的担忧，严重拖累新兴市场货币。比如，巴西雷亚尔大跌33%，南非兰特下挫近24%，土耳其里拉跌20%，俄罗斯卢布也下滑14%。(完)