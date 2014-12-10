焦点：美国升息预期重挫新兴货币 上世纪末贬值危机阴影重现

2014年12月3日，一名男子经过莫斯科一栋建筑上悬挂的卢布兑美元和欧元的汇率显示屏。 REUTERS/Maxim Zmeyev

路透伦敦12月10日 - 变化总在发生，目前情况当然与以往不同。但是今天的金融格局和1990年代末新兴市场崩盘的背景拥有若干相似之处，给发展中经济体罩上一层阴影。

市场预期美国明年升息，另外上个月美国非农就业岗位大增逾30万个，助推美元在近几周冲高；同时，对于成长率较高但不断放缓的新兴经济体，其货币宛如多米诺骨牌一样纷纷倒下。

俄罗斯卢布上个月重挫，跌幅创1998年货币贬值和债务违约以来最大。马来西亚的马币(林吉特)本月录得该国货币贬值危机以来的最大两日降幅；上次马币危机也发生在1998年，在此后七年中，该国一直实施马币兑美元的固定汇率。

全球金融格局洗牌已进入第二阶段。通常，全球金融格局变化都与美国经济独立且持续复苏、美国联邦储备委员会(美联储/FED)利率正常化及美元汇率上涨有关。当美联储在2013年春天考虑暂停货币宽松进程时，新兴市场就开始感到了一丝寒意。

美元融资成本维持低位更久，对新兴市场的主要问题在于：美元汇率升值期通常要持续五年或更长时间。在1973年以后的浮动汇率时代，美元持续升值可并不多见。

这也是很难让人不联想到以往新兴市场金融危机经验的一个理由。在1995到2001年之间，一波波新兴市场危机席卷墨西哥、泰国、印尼、韩国、俄罗斯、巴西、阿根廷等国，危机高峰出现在1997-98年。

当年新兴市场危机爆发之前，美国公债收益率在1994年大幅急升，这与当前的背景条件有几分相似，不免令人忧心。10年期美国公债收益率在2013年期间翻涨一倍。

但更令人感到不安的相似处是，在1997年4月之前的两年时间内，美元兑日圆升值了60%，大大提高日本竞争力；这也冲击当时大多数紧盯美元的亚洲货币汇率，因而引发全面性的货币贬值海啸，令长期进行大量美元借贷的企业财务受到重创。

由此看来，日本“安倍经济学”过去两年来带动美元/日圆升值55%的事实，变成不容忽视的警讯。

汇丰首席全球经济学家Stephen King列举出2015年十大外部风险，他指出，“美元严重升值”是一大威胁。他称在此情况下，大宗商品价格将被压得更低，而俄罗斯卢布、南非兰特、墨西哥披索、巴西雷亚尔、尼日利亚货币将在危机中首当其冲。

**不会单纯历史重演**

从某些方面来看，当前情况与1990年代有明显不同。现在仍实现固定汇率挂钩的货币已经少得多，并且外汇市场整体规模也扩大了许多；此外，新兴经济体已经建立起数以万亿美元计的外汇储备作为缓冲；中国也发展成为全球第二大经济体；而且复杂庞大的跨境供应链，亦降低了汇率变动的冲击。

不过，没有变的是新兴市场企业的巨大美元债务问题--其规模远超新兴经济体政府的美元借款--这些企业再度落入美国低利率和疲弱美元条件彷佛永远不变的陷坑。

这种难以承受本币骤然大贬的金融脆弱性，至少在短期内会压过贬值带来的竞争力利多，也正是这一点，会让新兴市场投资变得危险。美元上扬，给美元计价的石油和商品带来了跌价压力，这进一步严重冲击了许多新兴经济体，因为他们往往是大宗商品原材料的主要出口国。

这就是为什么在国际清算银行(BIS)周日举办的全球银行论坛会上，经济学家们纷纷表示他们非常担心新兴市场的风险。

“如果美元--当前最主要的国际货币--继续上涨势头，将令新兴市场债务负担上升，从而暴露出货币汇率与融资之间的不匹配。”BIS的首席经济学家Claudio Borio对记者如此表示，并强调指出新兴市场发行体的2.6万亿美元债券余额中，有约四分之三都以美元计价。

这看起来最有可能是1990年代危机的根源所在。当时泰国银行业者和韩国企业集团在危机爆发前的几年里，向海外大量借款，成为引发后来金融风暴的关键因素。

中国本周成为最新受到震撼洗礼的大型新兴经济体，格外引人注意，BIS称，在仅仅18个月的时间里，对中国发放的跨境银行贷款总额已经增加逾一倍至1.1万亿美元，中国人以国际债券形式借入的债务已达到3,600亿美元。

“与普遍观点相反的是，中国存在的任何不稳定性，也能通过纯粹的金融渠道，对海外产生很大影响，”Borio说。

此外，BIS分析师警告指出，新兴市场企业发行的跨境债券没有它们最初看起来的那么稳定，因为他们的海外子公司起到的作用越来越大，这些企业在截至2013年的四年间所发行的国际债券，其中有近一半(约2,520亿美元)是通过这些海外子公司发售的。

“过去约40年里发生的各种危机有个共同点：危机即将爆发之前，币别或期差错配的操作更加盛行，”Brown Brothers Harriman的Marc Chandler说。“而一旦美元及美国利率上升，这种操作就不管用了。”(完)

(编译/审校 朱晓军/蔡美珍/高琦/白云/徐文焰)

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