强势美元重创美国跨国公司 2015年料难以幸免

《路透晚报》--5月9日
日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
路透纽约1月27日 - 从杜邦(DD.N)到宝洁(PG.N)，许多美国跨国公司的获利都受到强势美元的冲击。一些蓝筹股出口商称，如果美元继续坚挺，那么整体情况会变得更糟。
据外汇专家暨FireApps执行长Wolfgang Koester的观点，美元强劲走势料导致美国企业的营收单在2014年第四季就损失最多120亿美元。FireApps是一家位于亚利桑那州凤凰城的数据分析公司，通过研究季报来判断外汇相关损失。
汇率痛楚已经冲击到许多行业，包括3M Co (MMM.N)等工业企业、微软(MSFT.O)和苹果(AAPL.O)等科技公司、美国航空(AAL.O)等航空公司、必治妥施贵宝(Bristol-Myers Squibb)(BMY.N)和辉瑞(PFE.N)等医疗保健公司，以及消费品企业如宝洁等等。这些跨国公司的很大一部分营收都来自于美国以外的市场。
“这是一场缓慢崩溃，”Fort Pitt Capital Group的资深股市研究分析师Kim Forrest说道。她表示，汇率造成的损失可能需要几个季度才会显现出来。
自去年5月触及六个半月低点后，美元指数.DXY已经扬升近20%，令以其他货币计价的海外营收折合成美元后价值减少。
美国各行业在外国市场的业务敞口图表：link.reuters.com/sat83w
另外，对使用其他货币的消费者来说，美元走强还可使美国制造的产品更加昂贵，从而降低对美国产品的需求。
道琼工业指数.DJI周二受创尤深，自周一晚起公布业绩的七家道指成份股，六家股价均跌，仅联合技术(United Technologies)(UTX.N)上涨。
“通常不怎么抱怨(美元)的公司，也开始叨念这个问题了，从经济学观点来说，这的确会造成拖累。”JPMorgan Funds全球市场策略师James Liu称。“重要的是汇率波动的速度--而不单是趋升还是趋贬的问题。”
**剧烈波动令对冲的帮助有限**
跨国企业的选择很严峻。他们要么就是维持海外价格，以保住客户忠诚度，收入换成美元后大减；不然就是提高价格，但得冒着把客户拱手让给价格较低廉的当地竞争对手的风险。
尽管许多企业成功利用在汇市对冲(避险)，至少部分防止了外汇相关的损失，但近来汇率波动的速度和幅度，使得对冲难度升高。这也损害到华尔街分析师估计损失的能耐。
受打击最严重的企业之一似乎是杜邦，该公司约六成营收都来自海外。杜邦表示，美元强势令其第四季每股盈余少掉0.07美元，依最近汇率来计，2015年每股盈余则将因此减少0.60美元。
根据FireApps，美元走强已使美国企业第三季营收至少削减40亿美元；但实际损失可能高得多，因为许多表示汇率有影响的企业还未披露损失。(完)
(编译 高琦/张若琪 审校 王颖/张荻)
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日本央行总裁黑田东彦表示，如果日本央行继续当前的货币宽松政策，他预期在下个财年左右将达到央行2%的通胀率目标。黑田东彦在众议院财政和货币政策委员会上表示，如有必要将调整货币政策，但央行近期已调升日本经济展望，而且全球经济增长更加强劲。“日本的产出缺口在迅速改善，就业市场也紧俏，”黑田东彦称。“如果我们继续当前积极的货币宽松政策，我认为通胀将在2018财年前后达到2%。但我们已经推迟了这一目标，因此我想观察一下通胀预期，必要时迅速作出回应。”
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