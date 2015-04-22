焦点：美元升值给外国企业带来竞争优势 损及哈雷等美国企业获利

路透芝加哥4月21日 - 美国摩托车生产的代表性企业哈雷戴维森(Harley-Davidson)(HOG.N)周二警告称，外国同业折扣促销的策略将损及该公司获利。这一警告在摩托车行业之外也引起了回应。

从汽车到建筑设备，美元升值为美国企业向国外出售产品和服务带来大问题。另外，美元兑欧元和日圆等主要货币近来飙升至数年高点，美国企业扞卫本土市场份额的努力也面临挑战。

由于竞争对手给每辆摩托车提供至多3,000美元的折扣，并将建议零售价最多下调25%，哈雷第一季度在美国的市占率下滑近5个百分点至51.3%。

本田汽车(7267.T)和铃木汽车(7269.T)目前都向部分车型提供1,000美元的返现。铃木还下调了13款车型的建议零售价，本田则提供低息购车贷款。

哈雷称，它不会为了保护自己的品牌而展开价格竞争，这一表态得到了行业分析师们的欢迎。

“他们在以理性的长远眼光看待市场，”新泽西Millman ResearchAssociates创始人Michael Millman说。“他们希望保持他们的定价、形象，所以将不得不承受一些随之而来的竞争冲击。”

**汽车商和重型设备厂商亦受到冲击**

哈雷戴维森并不是唯一一家感受到美元对定价构成压力的企业。许多公司，包括卡特彼勒(Caterpillar)(CAT.N)、福特汽车(F.N)、通用汽车(GM.N)和克莱斯勒(FCHA.MI)(FCAU.N)也都面临着更加激烈的竞争。

Longbow Research的分析师Eli Lustgarten指出，卡特彼勒与哈雷不同的地方在于，它有许多生产部署在海外，因此能享受到这点形成的天然对冲。

他还说，在进行项目竞标时，卡特彼勒的确面临着来自日本小松制作所(6301.T)的“严峻正面竞争”。

卡特彼勒还面临着美元以外的其他市场因素。Lustgarten称，尽管美国建筑市场表现强劲，但随着石油和大宗商品价格下跌，卡特彼勒的能源和商品相关业务已“跌落悬崖”。但美国汽车制造厂面临着迥然不同的挑战。巴克莱分析师Brian Johnson称，许多“外国”品牌汽车目前都在美国生产，配件也来自北美工厂。

不同于汽车价格战，丰田(7203.T)等汽车制造商转而关注在不提价的情况下，在汽车内增加更多装饰和仪器。

Johnson称，这将令生产高级辅助驾驶系统或资讯娱乐等附加选项的德尔福(Delphi Automotive)(DLPH.N)等汽车配件供应商承压，而不是向通用、福特或克莱斯勒等直接施压。

由于哈雷戴维森多数生产在美国进行，为了应对汇市动荡，哈雷戴维森等制造业者不得不考虑是降价刺激需求，还是减产以避免库存过多。

晨星分析师Jaime Katz称，受益于更灵活的适时反应生产战略，哈雷戴维森能够很快增加或降低产量。该公司暗示预计第二季出货量最多将降低10%。

如果美元维持强势，她将关注该公司是否将在7月公布下次财报时下调出货量预估。

S&P Capital IQ股权分析师Efraim Levy表示，打折的问题在于，消费者会指望商家这么做。

“如果你降价，人们会要求打折以拿到更好的价格，”他称。

Levy补充道，海外摩托车制造商也通过下调零售价格放手一搏，而如果美元下跌，他们则将遭受损失。

“恢复原价要比再次上调价格困难，”他称，“到时你可能会让消费者对价签大吃一惊。”(完)

(编译 汪红英/白云/于春红/许娜；审校 郑茵/高琦/艾茂林/张荻)

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