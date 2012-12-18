欧元兑美元升至七个半月高位

* 贝纳竭力推动避免财政危机

* 年末需求或令欧元测试3月高位

* 标普上调希腊债信评级

* 放松预期令日圆走势容易遭遇挫折

路透纽约12月18日 - 欧元/美元周二连续第七个交易日上涨,触及逾七个月高位,因为美国预算谈判出现进展迹象,提振了市场对风险较高资产的需求.

避险美元和美债下跌,而全球股市上涨,因市场预计,美国国会将在年底前达成减赤协议.

如果在不到两周的时间里未能达成协议,美国就将触发所谓的"财政悬崖",即明年增税减支自动生效.这将可能会把这个全球最大的经济体拖回衰退的境地.

美国众议院议长贝纳(John Boehner)在与总统奥巴马的磋商中,得到共和党同僚对达成妥协的支持,这使周二距离达成避免"财政悬崖"的协议更近了一步.

白宫称,总统奥巴马提出的与众议院共和党人达成协议的最新建议,是为达成妥协的"良好意愿".

"可以说,市场情绪已从怀揣希望转至感到鼓舞,这一乐观人气正在支撑一些外国货币,"富国银行外汇策略部主管Nick Bennenbroek表示.

"成交略显清淡,而且可能会导致一些不可预测的变动,我们的观点是,短期外国货币将会进一步上涨,"他说.

部分策略师称,年末投资流动可能会帮助欧元延续涨势,测试略低于1.34美元的3月末高位,不过人们对欧元区经济增长前景疲弱的担忧可能会令欧元在新的一年面临卖压.

欧元兑美元纽约尾盘升0.5%,报1.3224美元,稍早触及1.3238美元的5月初来最高水准.交易商表示,投资人撤除在1.32美元的选择权障碍,促进了欧元进一步买盘.

美元指数.DXY跌至两个月低点79.260,尾盘报79.342,当日跌0.3%.

欧元强势也扶助压低西班牙和意大利公债收益率,进一步提升风险意愿.

本月迄今欧元兑美元表现强劲,大涨约1.6%,部分因对美国财政危机的担忧减弱,但主要是因对欧债危机的忧虑减轻.

评等机构标准普尔周二将希腊的主权信贷评等由选择性违约上调至B-,展望为稳定,指因其欧洲伙伴国努力将希腊留在欧元区.

欧元区伙伴国和国际货币基金组织(IMF)已经同意在3月底前释出491亿欧元援助金.这是在希腊通过撙节措施和完成债务回购后所作的决定.

按当前汇价,欧元在第四季迄今已经大涨2.7%,今年迄今升幅为2.1%.

**关注日本央行会议**

在自民党周日赢得大选后,投资人对新政府将施压日本央行实施更多宽松货币政策的预期升温,日圆重挫.

根据路透数据,美元兑日圆尾盘升0.4%,报84.24日圆.

美元盘中高见84.27日圆,离周一高位84.48日圆不远,后者为去年4月来最高.交易商称选择权阻力位在84.50日圆,在该水准之上有止损买盘.

"日本央行将受到更多政治压力的前景肯定对日圆不利,"Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示.

"但鉴于在过去一个月就已经兑美元大跌5%,日圆可能应该有所反弹."

分析师表示,如果日本央行令那些预期追加宽松货币政策的投资人失望,日圆可能出现反弹.日本央行周三和周四将举行为期两日的货币政策会议.

因预期日本央行可能实施更多积极的购买资产计划,投机客已经沽出日圆,但熟悉日本央行想法的消息人士表示,日本央行最有可能增加目前购买资产和贷款计划5-10万亿日圆,目前规模为91万亿日圆.

这将不及市场预期,并导致一些投资人回补大量日圆空头.(完)

(编译 兰秀娟/李军; 审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。