欧洲市场企稳帮助美元小涨 美国假期致市场交投淡静

路透伦敦1月18日 - 欧洲股市整体表现回稳，周一帮助美元兑欧洲当前的避险货币--欧元和瑞郎小涨，今日为美国假期，市场交投清淡。

在周一发表的瑞典央行特别会议记录文件中，央行副总裁佛洛登(Martin Floden)称，瑞典央行的汇市干预措施可能不会有效，或许还会给自身资产负债表带来风险。瑞典克朗兑美元应声上扬0.33%。

自12月初以来大跌的英镑今日兑美元跌穿1.43美元。

中国央行将对境外机构境内存放执行正常存款准备金率，以抑制投机，受此影响人民币上涨约0.5%。

这使得美元/人民币汇率跌回至6.60元下方，较1月第一周所及高点下跌约2.5%，并缓解部分对中国市场的担忧。自年初以来，这种担忧已经主导了主要货币汇率。

澳元也上涨约0.5%，其他大宗商品货币则企稳，即便油价自周五跳水5%之后再次下跌。

尽管市场预期欧元在2016年初将因美国与欧元区利差扩大而下跌，但欧元随着投资者冒险和避险情绪的摇摆而上下波动。少有人认为本周的欧洲央行会议将改变这种态势。

“鉴于欧洲央行还没有接近进一步宽松政策，本周的会议看起来不大会阻止对欧元的避险买需 ，”花旗驻伦敦外汇策略师Josh O'Byrne表示。

“在欧洲央行去年12月可能放松政策的消息出炉后，投资者认为近期就利差进行交易的门槛稍有提高。而且其他方面的波动性也有所加剧。”

美元兑欧元上涨约0.25%至1.0893美元，兑瑞郎涨0.5%至1.0050瑞郎。

美元兑日圆亦小幅涨至117.33日圆。

但有鉴于全球股市1月至今的抛售之势，市场参与者仍对风险胃纳持续复苏前景抱持怀疑态度。

“我想我们短期内会继续见到日圆需求，”北欧联合银行(Nordea)驻新加坡交易主管Jesper Bargmann称。“我认为市场很紧张，我们会见到更多回避风险。”

亚洲投资人将攻击目标瞄准加元，因预期加拿大央行最快本周将降息，加元兑美元跌至近13年低点1.4650加元。

但上周部分欧洲投资人已提出，认为加元跌势或许使央行官员暂缓降息。加元兑美元1月以来又下跌0.07加元。

加元兑美元在欧洲盘初回升，日内上涨0.2%。(完)