美元兑欧元急升 因欧洲央行撤销对希腊融资的支持

路透纽约2月4日 - 美元兑欧元周三录得约两周来最大单日升幅，此前欧洲央行突然停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，令外界对希腊地位的担忧加剧。

欧洲央行在纽约市场尾盘宣布，停止在融资操作中接受希腊债券作为抵押品，从而把向银行提供融资的负担转移到了希腊央行身上，并使得希腊陷入孤立，除非该国达成新的改革协议。

此举意味着希腊央行未来几周将为本国银行业者提供数以百亿欧元计的额外紧急流动性。许多德国人士认为，这是对希腊政府放弃以援助促改革计划的回应。

“这确实让希腊形势变得更加紧张，”Scotiabank驻多伦多首席外汇策略师Camilla Sutton称。她表示，虽然希腊距离退出欧元区的地步仍很遥远，但欧洲央行的声明增强了这一风险。

欧元兑美元尾盘跌1.15%，报1.13470，此前触及日低1.13150。希腊新债务协议未取得进展的消息公布前，欧元已经走低。

分析师还称，美国货币政策趋于收紧，而欧洲和日本则显然在宽松政策，这种差异持续支撑美元；此外，美元指数周二创下逾一年最大单日跌幅后，交易商吸纳美元。

不过美元兑日圆下滑，因油价下跌以及美股小幅走低，引发风险厌恶情绪。

“油市目前剧烈的波动性对避险操作可能有利，包括避险性质的日圆，”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo说。

美元兑瑞郎CHF=EBS上涨0.28%，报0.92615瑞郎。美元兑日圆最新跌0.26%，报117.275日圆JPY=EBS。

美元指数.DXY最新上涨0.81%，报在94.353，周二下跌将近1%。

美股方面，指标标普500指数.SPX收低0.42%。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1344 1.1479 -1.18 -6.22 1.2097

美元/日圆 JPY= 117.26 117.55 -0.25 -2.02 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 132.99 134.94 -1.45 -8.14 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9259 0.9243 +0.17 -6.86 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5181 1.5166 +0.10 -2.52 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2573 1.2415 +1.27 +8.22 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7749 0.7791 -0.54 -5.13 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0504 1.0606 -0.96 -12.66 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7465 0.7565 -1.32 -3.74 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7363 0.7355 +0.11 -5.57 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.5987 7.5166 +1.09 +1.70 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6211 8.6275 -0.07 -4.63 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2844 8.2130 +0.87 +6.27 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3983 9.4347 -0.39 -0.74 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿/许娜/李婷仪 审校 张涛/孙茉莉)

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