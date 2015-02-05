美元兑欧元下滑 因臆测瑞士央行购买欧元且摆脱了对希腊的担忧

英国标准人寿和安本资产管理将在合并后裁员10%
路透伦敦5月10日 - 标准人寿和安本资产管理料将裁减800个岗位，接近两家公司员工总数的10%，这是两家公司合并交易的一部分。两家公司欲通过合并打造英国最大上市投资管理公司。
路透纽约2月5日 - 美元兑欧元周四重挫，而欧元兑瑞郎大涨，因市场臆测瑞士央行可能正买入欧元，且交易商对希腊局势发展持乐观看法。
对瑞士央行正买入欧元打压瑞郎的看法提振欧元普涨，扶助欧元扭转了周三因欧洲央行表示不再接受希腊债券作为融资抵押品后的跌势。
“如果瑞士央行出台新的干预欧元/瑞郎汇率的政策...这将推高欧元，”WorldWideMarkets首席市场策略师Joseph Trevisani表示。
欧元兑美元升1.21%，报1.14835美元，盘中触及1.13040美元低点。欧元兑瑞郎升至1月15日瑞士央行意外取消维持三年的瑞郎上限以来最高。
分析师表示，交易商摆脱了周三欧洲央行有关希腊融资新规的影响，认为短期后果可能并不严重。
“希腊的问题并没有蔓延到世界其他地区，因希腊的债券不再由希腊以外的银行持有，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示。
在数据显示美国12月贸易逆差扩阔至2012年11月来最高水平，因美元走强提振进口，打压出口后，美元受压。而另一报告显示，德国12月工业订单大增，扶助欧元。
瑞郎也得益于美元弱势。美元兑瑞郎尾盘跌0.35%，报0.92245瑞郎。
不过，美元兑避险日圆小涨，分析师指出油价反弹和美股上涨带动风险意愿回温。
美元兑日圆尾盘升0.23%，报117.55日圆，美元指数跌0.49%，报93.524。
美股标普500指数收高1.03%。[.NCN]
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1475 1.1344 +1.15 -5.14 1.2097
美元/日圆 JPY= 117.51 117.26 +0.21 -1.81 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 134.86 132.99 +1.41 -6.85 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9209 0.9259 -0.54 -7.36 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5324 1.5181 +0.94 -1.60 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2434 1.2573 -1.11 +7.02 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7794 0.7749 +0.58 -4.58 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0570 1.0504 +0.63 -12.11 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7484 0.7465 +0.25 -3.49 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7392 0.7363 +0.39 -5.19 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.5142 7.5987 -1.11 +0.56 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6245 8.6211 +0.04 -4.59 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.2446 8.2844 -0.48 +5.76 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4620 9.3983 +0.68 -0.07 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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