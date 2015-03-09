美元升势停滞 兑欧元从11年半高位回撤

路透纽约3月9日 - 美元兑欧元周一从11年半高位回落，因在上周美国公布强劲就业报告，扶助巩固了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)将在今年升息的预估后，美元大涨，今日投资人获利了结。

“我们看来在目前水准稍事喘息，对因强劲就业报告带动的升势进行整固。需要其他的一些事情才能将美元推高到1.0760区间下方，但我们不确定会是什么样的诱因，因本周经济面的消息清淡。”Tempus Inc.市场部门董事John Doyle表示。

欧元兑美元在电子交易平台(EBS)上微升0.07%，报1.08540美元，稍早在亚洲市场跌至1.0822美元，这是2003年9月来最低，下一重要支撑区域在1.07620美元水准。

美国公债较可比欧元区公债收益率差扩阔，令美国投资对寻求更高和安全回报的投资人而言更具吸引力。尽管尚未普遍接受，但鉴于美国经济数据强劲，市场预计美国将在年中某时升息。

不过通胀迟滞以及缺乏薪资增长抵消了升息的理据。过早升息可能扼杀经济复苏。

随着欧洲央行周一开始其规模达到1万亿欧元的欧债计划，预计欧元兑美元将继续承压。

市场聚焦希腊金融改革。荷兰财长暨欧元集团主席迪塞尔布洛姆表示，希腊必须开始讨论完成其救助计划，并实施改革。

美元兑日圆升0.31%，报121.22日圆，略低于三个月新高121.415日圆。

美元兑加元跌0.21%，报1.2593加元，或0.7941美元，尽管数据显示加拿大2月新屋开工急降至2009年来最低。

“今早加拿大的数据太差了，但造成的伤害看来不大。显而易见，在上周如此强劲的上涨后，美元只回落了一点。”BMO Capital Markets外汇策略部门全球主管Greg Anderson表示。

他还表示，“市场在周末意识到就业数据很好，但并不意味着美联储就将在6月升息，以及在3月声明中弃用‘耐心’措辞。”

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0850 1.0843 +0.06 -10.31 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.15 120.83 +0.26 +1.23 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 131.42 130.92 +0.38 -9.22 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9856 0.9859 -0.03 -0.86 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5128 1.5035 +0.62 -2.86 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2600 1.2619 -0.15 +8.45 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7701 0.7711 -0.13 -5.72 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0695 1.0693 +0.02 -11.07 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7169 0.7204 -0.49 -7.56 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7352 0.7357 -0.07 -5.71 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.9280 7.9040 +0.30 +6.10 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6030 8.5570 +0.54 -4.83 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4863 8.4542 +0.38 +8.86 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2142 9.1720 +0.46 -2.69 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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