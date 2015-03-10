美元兑欧元和日圆升至多年高位 因市场关注央行行动

路透纽约3月10日 - 美元兑欧元周二触及近12年高位，兑日圆触及八年高位，因欧洲央行购债计划，以及预期美国联邦储备委员会(美联储/FED)年中升息。

美元指数.DXY触及2003年9月来最高，而欧元兑美元一度跌至2003年4月来最低的1.06925美元，欧元兑日圆也触及129.480日圆的2013年8月来最低。

“美国数据看来支持美联储今年升息的观点，”Chapdelaine Foreign Exchange董事总经理Douglas Borthwick提及最近的美国经济数据时表示。他称上周五公布的强劲2月美国就业报告为美联储今年升息“盖棺定论”了。

欧洲央行周一启动量化宽松计划，拖累欧洲公债收益率和欧元下挫。德意志银行周二的研究报告预计，年底前欧元兑美元将跌至平价，明年跌至0.90美元，2017年跌至0.85美元。

美元兑日圆JPY=触及2007年7月来最高的122.040日圆，美元兑瑞郎CHF=也触及平价，为1月15日瑞士央行取消瑞郎/欧元上限以来首次。

新兴市场货币中，美元兑墨西哥披索MXN=触及15.6452披索，为至少1989年来最高，美元兑巴西雷亚尔BRL=升至近11年最高的3.1722。

“那些在美联储维持近零利率时表示良好的货币，在美联储开始要收紧政策时表现就不那么好了，”Brown Brothers Harriman汇市策略师Win Thin在谈及较高风险新兴市场货币时称。

对希腊财政的担忧重燃，也令欧元承压。在彭博在推特上称美国白宫经济顾问委员会主席福尔曼表示，美元升值不利于美国经济增长后，美元一度缩减涨幅。

欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘跌1.42%，报1.0700美元。美元兑日圆JPY=EBS大致持平，报121.135日圆，美元兑瑞郎CHF=EBS尾盘升1.32%，报0.99895瑞郎。

美元指数尾盘升1.03%，报98.589。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0697 1.0850 -1.41 -11.57 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.13 121.15 -0.02 +1.21 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 129.46 131.42 -1.49 -10.58 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9995 0.9856 +1.41 +0.54 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5066 1.5128 -0.41 -3.26 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2686 1.2600 +0.68 +9.19 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7619 0.7701 -1.06 -6.72 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0693 1.0695 -0.02 -11.08 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7099 0.7169 -0.98 -8.46 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7271 0.7352 -1.10 -6.75 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0850 7.9280 +1.98 +8.20 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6469 8.6030 +0.51 -4.34 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5602 8.4863 +0.87 +9.81 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1515 9.2142 -0.68 -3.35 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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