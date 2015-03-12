美元涨势暂歇 欧元从12年新低反弹

路透纽约3月12日 - 美元兑欧元周四走软，因投资者在美元早盘劲扬，触及12年新高后锁定获利，之后美国公布的2月零售销售数据意外疲弱，抛售加速。

欧元年内迄今仍累计下跌12%，兑美元向平价靠近，因在欧洲等地放宽货币政策之时，美国经济却在稳步增长，引发市场预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)将从今年开始升息。

美国商务部报告，2月零售销售意外下滑0.6%，因严寒天气影响销售。分析师预期为增长0.3%。数据公布后，美元走软。

“我认为我们终于看到美元强势的一些早期疲态，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。

“在下周美联储会议前，谨慎情绪开始升温。一方面，就业稳步增长促使很多人预计美联储将为最终升息铺路。但美元如此快速的攀升，可能使美联储有理由对经济成长可能因此受到威胁保持谨慎，”他说。

欧元兑美元在EBS交易平台上扬0.71%，报1.06220美元，从盘中触及的2003年1月以来最低1.0494美元反弹。

欧洲央行本周开始实施1.1万亿欧元的购债计划，导致欧元区多国公债收益率跌至历史低位，从而削弱了欧元的吸引力。

10年期德国公债收益率报0.25%，美国可比公债收益率为2.10%。

欧元兑日圆上扬0.60%，报128.86日圆。美元兑日圆跌0.10%，报121.335日圆。

“除非其他贸易伙伴对欧元走软感到不满，否则，我认为欧元跌势将持续。美国曾表示对欧元走势感到不快，但只要欧洲各国对欧元走疲感到满意，欧元就可能继续走低，”野村的汇市分析师Yujiro Goto表示。

英镑兑美元跌0.50%，至20个月低位1.4850美元，之前英国央行总裁卡尼暗示不急于升息，令部分预计央行将在明年初升息的投资者大失所望。

新西兰元兑美元劲扬1.3%，因新西兰央行决定保持利率在3.5%不变，且最新政策声明立场不及市场预期温和。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.0635 1.0545 +0.85 -12.09 1.2097

美元/日圆 JPY= 121.28 121.44 -0.13 +1.34 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 128.94 128.10 +0.66 -10.93 144.77

美元/瑞郎 CHF= 1.0020 1.0091 -0.70 +0.79 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.4881 1.4925 -0.29 -4.44 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2685 1.2750 -0.51 +9.18 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7707 0.7593 +1.50 -5.64 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0662 1.0642 +0.19 -11.34 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7143 0.7062 +1.15 -7.89 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7380 0.7288 +1.26 -5.35 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0990 8.2050 -1.29 +8.39 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6141 8.6544 -0.47 -4.70 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.5857 8.6255 -0.46 +10.14 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.1310 9.1201 +0.12 -3.57 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。

(编译 母红; 审校 李军)

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