美国数据疲弱拖累美元下滑 交易商对欧元空头获利了结

日本财务大臣称美国升息可能引发新兴市场“资本外逃”
他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
路透纽约4月15日 - 美元兑一篮子主要货币周三下滑，此前美国公布的经济数据疲弱，美国联邦储备理事会(FED/美联储)近10年来首次升息的时机不明朗，带动交易商购回欧元，抛售美元。
美元指数连跌第二个交易日，因数据显示3月美国工业生产录得逾两年半来最大月降幅，部分因油气井钻探活动骤降，凸显油价下跌和美元走强给经济造成的负面影响。且纽约联储公布的数据显示，4月纽约州制造业指数从3月的6.90降至-1.19，为去年12月以来首次出现负值。
“近期美国经济数据转弱可能令市场推迟对美联储首次升息时机的预期，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
分析师表示，汇市交易商已经变得对美国经济数据高度敏感，因这会提供美联储何时可能开始升息的线索。美联储升息预计将带动投资资金流入美国，从而提振美元。
欧元兑美元早盘下滑，之后逐步反弹，尽管欧洲央行重申温和的货币政策立场。
Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示，周三走势显示交易商对部分欧元空头获利了结。
欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘升0.18%，报1.06755美元，稍早触及1.07030美元的日高。尽管今日上涨，但欧元未能突破周二日高1.07080美元。
美元兑日圆JPY=EBS尾盘下跌0.15%，报119.20日圆，盘中触及一周半最低的118.790日圆。
美元兑瑞郎CHF=EBS跌0.72%，报0.96550瑞郎，稍早曾跌至0.96365瑞郎的一周低点。
美元指数.DXY尾盘跌0.38%，报98.355，盘中触及近一周低点98.216。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0684 1.0652 +0.30 -11.68 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.13 119.36 -0.19 -0.46 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 127.25 127.09 +0.13 -12.10 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9645 0.9727 -0.84 -2.98 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.4837 1.4776 +0.41 -4.73 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2286 1.2484 -1.59 +5.75 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7679 0.7624 +0.72 -5.99 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0304 1.0358 -0.52 -14.32 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7200 0.7206 -0.08 -7.16 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7585 0.7518 +0.89 -2.72 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.8147 7.9397 -1.57 +4.59 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3522 8.4614 -1.29 -7.60 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.7234 8.7629 -0.45 +11.90 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3289 9.3389 -0.11 -1.48 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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他在与东南亚国家联盟(ASEAN/东盟)、日本、中国及韩国决策官员会面后的记者会上表示，全球决策人士都正密切观察美国下次可能在何时升息。
“由于日本经济正在成长，而且将继续以远高于潜力水平的速度成长，产出缺口将在未来数月及数年持续改善。那会强化薪资及物价上升压力，”黑田东彦在一个记者会上表示。
路透横滨5月5日 - 亚洲主要经济体的财长和央行官员周五警告称，向保护主义转变对全球经济增长构成下行风险。 来自日本、中国、韩国及东盟国家的决策官员在亚洲开发银行会议的间隙召开峰会，随后发表声明发出了上述警告。 “不确定性的来源包括政策的向内转变，其中包括向保护主义转移、金融收紧超过预期等，”这些官员们在联合声明中称。 他们还补充说，亚洲的决策者致力于支持开放的多边贸易和投资。(完) (编译 侯雪苹；审校 刘秀红)