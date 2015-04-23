美国新屋销售下降拖累美元下滑 希腊忧虑减弱扶助欧元上涨

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约4月23日 - 美元周四下跌，美国新屋销售下降燃点对美国经济增长的担忧，欧元劲升逾1%，因对希腊违约的担忧减退。
美国商务部周四公布，3月新屋销售较前月大跌11.4%，经季节调整新屋销售年率为48.1万户，这是2013年7月来最大月度降幅，之前连续三个月大幅增长。
周三公布的数据显示，3月成屋销售劲升至18个月高位，上周购房贷款申请跳增至2013年6月以来最高水准。
周四公布的其他数据显示，最新一周初请失业金人数小幅上升，4月制造业活动放缓，令人担心美国经济可否走出年初的低谷。
“到目前为止，经济数据良莠不齐，”道明证券资深汇市策略师Mazen Issa说，“这削弱对美联储将可逐步撤走一些刺激措施的信心。”
尽管欧元区民间企业活动增速弱于预期，但欧元兑美元上涨。
欧元兑美元劲扬逾1%，报1.0835美元。
希腊总理齐普拉斯在与德国总理默克尔会谈后呼吁，加快落实2月签署的债务协议的进程，以尽快与欧元区债权人达成改革换贷款协议，从而避免该国违约。
“可能有一丝希望，希腊问题可得到解决，”Brown Brothers Harriman汇率策略部全球主管Marc Chandler说。
美元指数下跌0.80%。
美元兑日圆下滑0.3%，报119.52日圆。英镑兑美元GBP=上涨0.02%，报1.5061美元。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0824 1.0725 +0.92 -10.52 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.56 119.90 -0.28 -0.10 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 129.41 128.58 +0.65 -10.61 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9546 0.9713 -1.72 -3.97 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5056 1.5032 +0.16 -3.32 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2141 1.2236 -0.78 +4.50 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7777 0.7751 +0.34 -4.79 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0329 1.0417 -0.84 -14.11 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7193 0.7130 +0.88 -7.25 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7591 0.7659 -0.89 -2.64 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.8355 7.8972 -0.78 +4.86 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.4834 8.4762 +0.08 -6.15 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.6332 8.7294 -1.10 +10.75 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3452 9.3617 -0.18 -1.31 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 利棣儿；审校 母红)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。