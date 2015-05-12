美元兑欧元急挫 因德债收益率攀升

路透纽约5月12日 - 美元兑欧元周二重挫，为四个交易日来首见，因德债收益率攀升令市场不安，并促使交易商买回欧元以降低投资组合损失。

德国10年期公债收益率从周一日低0.52%急升22个基点，至周二日高0.74%。指标10年期美国公债收益率盘中触及六个月高位2.37%，后逆转走势，最新报2.26%。

欧洲央行1万亿欧元的购债刺激计划压低欧洲公债收益率，10年期德债收益率上月险些跌至负值区域，4月17日触及0.05%的纪录低位。

持有德债多头、欧元空头头寸的投资者被迫在德债遭抛售时买回欧元，以降低损失，Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk称，这些投资者通过杠杆放大了这些头寸。

“投资者出脱通过杠杆放大了的头寸，这引发了市场的涟漪效应，”他说，“他们持续作空欧元，因此他们不得不削减这些头寸。”

尽管欧元兑美元尾盘上扬0.54%，报1.12155美元，但仍陷于近期的区间内，且低于上周四触及的逾两个月峰值1.1392美元。

美元兑日圆跌0.19%，报119.840日圆。分析师称，日圆兑美元一直呈区间走势，因日本央行的货币政策没有出现重大变化。

分析师还表示，一旦有迹象显示美国联邦储备委员会(FED/美联储)接近升息，美元将重拾升势。

“一旦数据发生了决定性的改变，美元将重启一轮长期升势，”CitiFX的G10外汇策略部全球主管Steven Englander说。

美元兑瑞郎尾盘跌0.57%，报0.92890瑞郎。美元指数.DXY回落0.49%，报94.547。

英镑兑美元走强，继续受助于英国首相卡梅伦在上周举行的大选中获胜。英镑尾盘上扬0.6%，报1.5673美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1213 1.1154 +0.53 -7.31 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.85 120.07 -0.18 +0.14 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 134.36 133.89 +0.35 -7.19 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9289 0.9340 -0.55 -6.56 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5664 1.5584 +0.51 +0.58 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2014 1.2102 -0.73 +3.41 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7971 0.7887 +1.07 -2.41 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0421 1.0418 +0.03 -13.35 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7163 0.7154 +0.13 -7.63 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7354 0.7333 +0.29 -5.68 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.4783 7.5665 -1.17 +0.08 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3908 8.4396 -0.58 -7.17 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3317 8.2982 +0.40 +6.88 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3446 9.2625 +0.89 -1.31 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红/龚芳; 审校 利棣儿)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。