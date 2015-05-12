美元兑欧元急挫 因德债收益率攀升

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约5月12日 - 美元兑欧元周二重挫，为四个交易日来首见，因德债收益率攀升令市场不安，并促使交易商买回欧元以降低投资组合损失。
德国10年期公债收益率从周一日低0.52%急升22个基点，至周二日高0.74%。指标10年期美国公债收益率盘中触及六个月高位2.37%，后逆转走势，最新报2.26%。
欧洲央行1万亿欧元的购债刺激计划压低欧洲公债收益率，10年期德债收益率上月险些跌至负值区域，4月17日触及0.05%的纪录低位。
持有德债多头、欧元空头头寸的投资者被迫在德债遭抛售时买回欧元，以降低损失，Merk Investments的总裁兼首席投资长Axel Merk称，这些投资者通过杠杆放大了这些头寸。
“投资者出脱通过杠杆放大了的头寸，这引发了市场的涟漪效应，”他说，“他们持续作空欧元，因此他们不得不削减这些头寸。”
尽管欧元兑美元尾盘上扬0.54%，报1.12155美元，但仍陷于近期的区间内，且低于上周四触及的逾两个月峰值1.1392美元。
美元兑日圆跌0.19%，报119.840日圆。分析师称，日圆兑美元一直呈区间走势，因日本央行的货币政策没有出现重大变化。
分析师还表示，一旦有迹象显示美国联邦储备委员会(FED/美联储)接近升息，美元将重拾升势。
“一旦数据发生了决定性的改变，美元将重启一轮长期升势，”CitiFX的G10外汇策略部全球主管Steven Englander说。
美元兑瑞郎尾盘跌0.57%，报0.92890瑞郎。美元指数.DXY回落0.49%，报94.547。
英镑兑美元走强，继续受助于英国首相卡梅伦在上周举行的大选中获胜。英镑尾盘上扬0.6%，报1.5673美元。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1213 1.1154 +0.53 -7.31 1.2097
美元/日圆 JPY= 119.85 120.07 -0.18 +0.14 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 134.36 133.89 +0.35 -7.19 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9289 0.9340 -0.55 -6.56 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5664 1.5584 +0.51 +0.58 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2014 1.2102 -0.73 +3.41 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7971 0.7887 +1.07 -2.41 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0421 1.0418 +0.03 -13.35 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7163 0.7154 +0.13 -7.63 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7354 0.7333 +0.29 -5.68 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.4783 7.5665 -1.17 +0.08 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.3908 8.4396 -0.58 -7.17 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.3317 8.2982 +0.40 +6.88 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3446 9.2625 +0.89 -1.31 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红/龚芳; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。