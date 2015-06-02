美元普跌 希腊达成债务协议的希望提振欧元

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透纽约6月2日 - 美元指数周二可能录得近两年来最大单日跌幅，因预期希腊将与债权人将达成协议。
一位熟悉磋商进展的消息人士称，希腊债权人接近完成将提交给希腊左翼政府的协议草案，为久拖不决的改革换贷款磋商注入了新的动力。
希腊政府曾威胁，如果不能达成协议，将无力偿还本周到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。
“今日美元大跌是受希腊情势推动，”Oanda驻多伦多的高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，“市场看到了一线希望。”
美元指数可能下跌1.5%，为2013年7月初以来最大单日跌幅。美元兑欧元今日的跌幅可能是3月中以来最大。
欧元兑美元盘中急升2.5%，至逾一周最高1.11950美元。美元兑日圆也走低，早盘曾触及12年半高位125.070日圆。美元兑瑞郎盘中触及逾一周低位0.93115瑞郎。
尽管分析师称，对希腊达成协议的乐观情绪给欧元带来最大的提振，但他们还指出，数据显示欧元区5月年通胀率攀升至0.3%也扶助支撑欧元。
该数据带动欧洲公债收益率攀升。德国10年期公债收益率DE10YT=RR触及逾两周最高0.7%，并录得2011年11月以来最大单日涨幅。
对希腊的乐观情绪，以及欧元区通胀数据使交易商认识到，他们对欧洲公债和美元的看涨押注过度，并促使他们回补欧元空头头寸，法国兴业银行驻纽约的高级汇市分析师Sebastien Galy表示。
不过他表示，如果周五公布的美国5月就业数据显示就业强劲增长，欧元可能跌至1.10美元。
欧元兑美元尾盘急升2.03%，报1.11470美元。美元兑日圆尾盘下跌0.56%，报124.100日圆。美元兑瑞郎挫1.29%，报0.93320瑞郎。
美元指数.DXY回落1.48%，报95.935。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.1152 1.0925 +2.08 -7.81 1.2097
美元/日圆 JPY= 124.08 124.76 -0.55 +3.68 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 138.41 136.31 +1.54 -4.39 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9331 0.9457 -1.33 -6.14 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.5342 1.5200 +0.93 -1.48 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2399 1.2521 -0.97 +6.72 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7768 0.7604 +2.16 -4.90 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0404 1.0334 +0.68 -13.49 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7264 0.7186 +1.09 -6.33 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7176 0.7102 +1.04 -7.96 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 7.8255 7.9544 -1.62 +4.73 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7349 8.6931 +0.48 -3.37 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.4405 8.5763 -1.58 +8.27 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4131 9.3725 +0.43 -0.59 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。