美元普跌 希腊达成债务协议的希望提振欧元

路透纽约6月2日 - 美元指数周二可能录得近两年来最大单日跌幅，因预期希腊将与债权人将达成协议。

一位熟悉磋商进展的消息人士称，希腊债权人接近完成将提交给希腊左翼政府的协议草案，为久拖不决的改革换贷款磋商注入了新的动力。

希腊政府曾威胁，如果不能达成协议，将无力偿还本周到期的国际货币基金组织(IMF)贷款。

“今日美元大跌是受希腊情势推动，”Oanda驻多伦多的高级汇市策略师Alfonso Esparza表示，“市场看到了一线希望。”

美元指数可能下跌1.5%，为2013年7月初以来最大单日跌幅。美元兑欧元今日的跌幅可能是3月中以来最大。

欧元兑美元盘中急升2.5%，至逾一周最高1.11950美元。美元兑日圆也走低，早盘曾触及12年半高位125.070日圆。美元兑瑞郎盘中触及逾一周低位0.93115瑞郎。

尽管分析师称，对希腊达成协议的乐观情绪给欧元带来最大的提振，但他们还指出，数据显示欧元区5月年通胀率攀升至0.3%也扶助支撑欧元。

该数据带动欧洲公债收益率攀升。德国10年期公债收益率DE10YT=RR触及逾两周最高0.7%，并录得2011年11月以来最大单日涨幅。

对希腊的乐观情绪，以及欧元区通胀数据使交易商认识到，他们对欧洲公债和美元的看涨押注过度，并促使他们回补欧元空头头寸，法国兴业银行驻纽约的高级汇市分析师Sebastien Galy表示。

不过他表示，如果周五公布的美国5月就业数据显示就业强劲增长，欧元可能跌至1.10美元。

欧元兑美元尾盘急升2.03%，报1.11470美元。美元兑日圆尾盘下跌0.56%，报124.100日圆。美元兑瑞郎挫1.29%，报0.93320瑞郎。

美元指数.DXY回落1.48%，报95.935。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1152 1.0925 +2.08 -7.81 1.2097

美元/日圆 JPY= 124.08 124.76 -0.55 +3.68 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 138.41 136.31 +1.54 -4.39 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9331 0.9457 -1.33 -6.14 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5342 1.5200 +0.93 -1.48 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2399 1.2521 -0.97 +6.72 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7768 0.7604 +2.16 -4.90 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0404 1.0334 +0.68 -13.49 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7264 0.7186 +1.09 -6.33 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7176 0.7102 +1.04 -7.96 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.8255 7.9544 -1.62 +4.73 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7349 8.6931 +0.48 -3.37 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.4405 8.5763 -1.58 +8.27 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.4131 9.3725 +0.43 -0.59 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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