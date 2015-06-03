美元兑欧元下滑 因欧洲央行言论及德债收益率上扬

路透纽约6月3日 - 美元兑欧元周三触及逾两周最低水准，此前欧洲央行未受近期市场波动影响，维持货币政策稳定，且德债收益率扩大升势。

在欧洲央行一如预期维持利率不变后的记者会上，央行总裁德拉吉表示，欧洲央行认为没有理由要因应近期欧洲公债收益率上升而调整货币政策立场。德拉吉的论调加上欧洲央行上调今年通胀预估，扶助带动欧元大涨。

德拉吉讲话及欧洲央行政策声明发布前，周二公布的数据显示5月欧元区通胀上升。

“德拉吉的讲话确认欧元区经济数据正朝着正确的方向进展，”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。

过去两个交易日，欧元已经跟随德债收益率上涨，周三指标10年期德债收益率触及2014年10月来最高的0.89%。

欧元兑美元EUR=EBS纽约尾盘劲扬1.07%，报1.12695美元，盘中触及逾两周最高的1.12855美元，周二欧元单日升幅为2011年10月来第二大。

美国联邦储备委员会(美联储/FED)理事布雷纳德周二表示，在全球其它地区经济改善之前，联储也许不可能升息。这是迄今最直截了当的表态，承认全球市场疲弱将会如何束缚美联储的手脚。[nL3S0YO5SS]他的讲话也令美元承压。

分析师表示，对希腊同债权人磋商的乐观情绪也支撑欧元。希腊的国际债权人周三暗示，准备做出让步以避免希腊出现违约，尽管希腊警告本周可能无法偿还国际货币基金组织(IMF)到期贷款。

美元兑日圆JPY=EBS小涨至124.300日圆，兑瑞郎CHF=EBS升至0.93480瑞郎，此前美国公布的经济数据有好有坏。美元指数.DXY势将连跌第二日。

供应管理协会(ISM)数据显示5月美国服务业成长步幅放缓，这打压美元。分析师表示，数据巩固了美联储可能要等更久一些才会升息的观点。

“所有人都认为美国经济并没有开足马力前进，”Merk Investments总裁兼投资长Axel Merk表示。

纽约尾盘，美元指数跌0.51%，报95.342。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1274 1.1152 +1.09 -6.80 1.2097

美元/日圆 JPY= 124.24 124.08 +0.13 +3.81 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 140.02 138.41 +1.16 -3.28 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9335 0.9331 +0.04 -6.10 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5336 1.5342 -0.04 -1.52 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2453 1.2399 +0.44 +7.19 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7784 0.7768 +0.21 -4.70 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0532 1.0404 +1.23 -12.42 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7346 0.7264 +1.13 -5.27 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7145 0.7176 -0.43 -8.36 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.7561 7.8255 -0.89 +3.80 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.7461 8.7349 +0.13 -3.24 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.3005 8.4405 -1.66 +6.48 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3638 9.4131 -0.52 -1.11 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 母红)

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