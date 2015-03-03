美元从11年高位回落 静待欧洲央行会议和美国非农就业报告

路透纽约3月3日 - 美元兑一篮子主要货币周二触及11年高位，但回吐这些涨幅，市场等待将公布的主要美国经济数据和本周稍后举行的欧洲央行政策会议。

美元指数自2015年初以来累计上涨5.7%，受助于相对其他主要经济地区，美国经济表现较佳，以及美国利率相对较高。不过在过去一个月，美元陷于区间交投，因投资者没有找到可进一步推高美元的动力。

美元指数最新跌0.06%，报95.407，稍早触及95.570，此为2003年9月来最高水平。

美国经济数据预料将显示美国就业市场和企业活动不断改善，但美国2月天气寒冷，将可能导致周三公布的供应管理协会(ISM)服务业报告和周五出炉的非农就业报告令人失望。

“因为天气状况(可能影响经济活动)，实在很难知道上月的ISM和就业报告将表现如何，”BK Asset Management董事总经理Boris Schlossberg说，“市场没有方向性。人人都在观望。”

欧元兑美元基本持平在1.1181美元，美元兑欧元回吐稍早因利差走宽所带动的美元涨幅。交易商等待欧洲央行公布购债计划的细节，欧洲央行将在周四举行政策会议。

“市场在寻找下一个推动市场的动力，”Oanda首席汇市策略师DeanPopplewell说，“欧洲央行周四的公布或周五非农就业报告亮丽将可能为市场提供诱因。”

欧洲央行预料周四将敲定1.1万亿欧元购债计划的细节，且之后可能马上开始购债计划。

美元兑日圆下跌，此前日本首相安倍晋三的一名经济顾问表示，美元难以持续上涨。

日本内阁官房参赞本田悦朗的讲话，令美元兑日圆从稍早因美国公债收益率上升而触及的三周高位120.27日圆回落。美元最新报119.74日圆，下跌0.4%。(完)

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1174 1.1183 -0.08 -7.63 1.2097

美元/日圆 JPY= 119.72 120.12 -0.33 +0.03 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 133.72 134.19 -0.35 -7.63 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9607 0.9578 +0.30 -3.36 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5359 1.5362 -0.02 -1.37 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2494 1.2535 -0.33 +7.54 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7812 0.7765 +0.61 -4.36 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0738 1.0717 +0.20 -10.71 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7273 0.7278 -0.07 -6.22 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.7548 0.7506 +0.56 -3.19 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 7.7110 7.6957 +0.20 +3.20 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6151 8.6060 +0.11 -4.69 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.2718 8.3325 -0.73 +6.11 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.2498 9.3253 -0.81 -2.31 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 利棣儿；审校 张荻)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。