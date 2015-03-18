美元遭重创 因美联储下调利率路径和美国经济前景预估

英国截至4月的三个月房价增幅维持在近四年低位--Halifax
路透伦敦5月8日 - 抵押贷款机构Halifax周一称，英国房价增势维持在近四年来的最弱水平。在退欧对经济的影响不确定之际，这与其他显示楼市放缓的迹象一致。
路透纽约3月18日 - 美元周三全线重挫，此前美国联邦储备委员会(美联储/FED)暗示可能早至6月就升息，但大幅下调未来几年的利率路径预估，并调降了美国经济前景预估。
美联储声明发布后，美元兑欧元和英镑创六年最大单日跌幅，兑欧元一度急挫达3%。
美元兑瑞郎也大跌3%，为1月15日瑞士央行弃用瑞郎/欧元上限后最差单日表现。
一如预期，美联储周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步，但联储下调了成长和通胀预估，并大幅下调了利率路径预估。
“美联储传递出的信息是美国经济还无法承受马上升息，这会降低美元兑欧元短期内触及平价的可能性。”Western Union Business Solutions高级市场分析师Joe Manimbo表示。
纽约尾盘，美元兑瑞郎大跌3.1%，报0.9752瑞郎，稍早触及两周低点。美元兑日圆跌至三周低点，尾盘报119.80日圆，跌1.3%，为去年12月2日来美元兑日圆最差单日表现。
另外，欧元兑美元触及两周高位，尾盘报1.0898美元，升2.8%。
美元兑澳元、新西兰元和加元均大跌。澳元兑美元劲扬2.5%，报0.7780美元。
英镑兑美元升穿1.50美元，大涨1.8%。
根据使用联邦基金利率期货合约追踪联储升息预期的CME FedWatch，利率期货目前反映出联储首次升息在10月的机率为67%。
在美联储发布货币政策声明前，交易商预计首次升息可能在9月。
“美联储目前不希望美元扩大近期升势，”德意志银行驻纽约汇市策略部门全球主管Alan Ruskin表示。
“举证责任已经改变。必须靠就业市场数据来为早至6月升息提供理据，而默认预期是在9月或更迟。”
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0865 1.0597 +2.53 -10.18 1.2097
美元/日圆 JPY= 120.09 121.35 -1.04 +0.34 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 130.46 128.56 +1.48 -9.88 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9782 1.0061 -2.77 -1.60 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.4976 1.4744 +1.57 -3.83 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2563 1.2788 -1.76 +8.13 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7769 0.7617 +2.00 -4.88 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0625 1.0661 -0.34 -11.65 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7255 0.7181 +1.03 -6.45 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7476 0.7304 +2.35 -4.12 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.1626 8.3100 -1.77 +9.24 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.8696 8.8075 +0.71 -1.88 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.5755 8.6822 -1.23 +10.01 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3180 9.2060 +1.22 -1.59 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 李军/龚芳; 审校 利棣儿/徐文焰)
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