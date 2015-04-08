美元连升第三日 因美联储会议记录暗示可能提前升息

美元兑日圆升至八周高位 因风险胃纳改善
路透纽约5月10日 - 美元兑避险日圆周三升至八周高位，受助于油价大升和10年期美债标售获格外疲弱需求后美债收益率小幅反弹。
路透纽约4月8日 - 美元周三上扬，对其他主要货币连升第三日，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)会议记录显示，决策者为可能在年内升息作准备。
美元指数今日多数时间走低，在联储3月17-18日会议记录公布后逆转颓势，尾盘上扬0.21%。
欧元兑美元跌至1.08美元之下，尾盘回落0.25%，报1.0787美元。美元兑日圆尾盘跌0.14%，报120.10日圆，但高于120日圆之下的日内低位。
“会议记录的总体基调暗示，联储可能提前而不是推后升息，这对美元有利，”Western Union Business Solutions的高级市场分析师Joe Manimbo表示。
对美联储利率政策调整十分敏感的美国短期公债收益率攀升至一周最高。
美联储3月会议记录显示，会上决策者承认海外经济给美国经济构成风险，且年初经济表现疲弱，但他们仍充分相信，美国经济的复苏力道将继续为联储在今年晚些时候升息奠定基础。
联储3月会议为在6月升息开啓大门，会议记录称，“数位与会委员”在会上表示，他们预计未来的经济数据将为6月升息提供理据。
“市场认为美联储的立场较为强硬，”道明证券驻多伦多的首席汇市策略师Shaun Osborne表示，“鉴于近期公布的数据，投资者之前可能预计联储的立场会较会议记录显示出的温和。”
今日稍早，美元一度触及119.65日圆的低位，之前日本央行保持货币政策不变，尽管通胀放缓。
日本央行总裁黑田东彦在记者会上表示，得益于去年10月的宽松措施，才使得通胀下滑并未损及通胀预期，使日本央行在未来数月进一步扩大资产购买计划规模的机率降低。
受此影响，日圆攀升，拖累美元兑日圆从周二触及的近三个月高位120.45日圆回落。
今日 上日 当日 今年以来 2014年
收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
欧元/美元 EUR= 1.0779 1.0813 -0.31 -10.90 1.2097
美元/日圆 JPY= 120.12 120.26 -0.12 +0.37 119.68
欧元/日圆 EURJPY= 129.47 130.03 -0.43 -10.57 144.77
美元/瑞郎 CHF= 0.9665 0.9659 +0.06 -2.78 0.9941
英镑/美元 GBP= 1.4864 1.4805 +0.40 -4.55 1.5573
美元/加元 CAD= 1.2541 1.2503 +0.30 +7.94 1.1618
澳元/美元 AUD= 0.7681 0.7631 +0.66 -5.96 0.8168
欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0419 1.0444 -0.24 -13.36 1.2026
欧元/英镑 EURGBP= 0.7248 0.7301 -0.73 -6.54 0.7755
新西兰元/美元 NZD= 0.7546 0.7492 +0.72 -3.22 0.7797
美元/挪威克朗 NOK= 8.0537 8.0786 -0.31 +7.79 7.4720
欧元/挪威克朗 EURNOK= 8.6780 8.7404 -0.71 -4.00 9.0392
美元/瑞典克朗 SEK= 8.6709 8.6768 -0.07 +11.23 7.7955
欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3480 9.3798 -0.34 -1.28 9.4688
附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
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