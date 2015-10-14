美元降至七周低位 因中美经济数据疲弱

路透纽约10月14日 - 美元兑一篮子货币周三降至七周低位，因更多迹象显示中美经济增长放缓，令人质疑美国联邦储备委员会(美联储/FED)会否在今年稍晚升息。

美股尾盘遭抛售，引发接踵而来的美元卖盘，拖累美元大跌，创下七周半来最大单日跌幅。

全球最大的两个经济体的经济数据暗示，正面临通胀下降压力，因为内需不断下降。美国9月零售销售仅小幅增长0.1%，9月生产者物价指数(PPI)同比回落1.1%。

经济环境持续转弱可能促使美联储决策者推迟升息，直至他们看到美国需求改善和通胀风险出现的迹象。

“美元不断下跌，因为对美联储升息时间的预期一再推迟，”State Street Global Advisors旗下的U.S. Intermediary Business的首席投资策略师Michael Arone说。

美国经济可能不像一些交易商担心的那么疲弱。褐皮书指出，8月中到10月初美国经济活动继续适度扩张，但多个地区指强势美元限制制造业活动以及旅游业支出。

美元自2014年6月来一路走强，给美国经济构成压力，且导致美联储不愿意升息。美元指数在3月触及12年高位后回落超过6%。

美元指数.DXY最新下挫0.95%，至93.863，盘中触及七周低位93.845。

美元兑日圆JPY=触及一周半低点，最新下滑0.8%，报118.75日圆。

欧元兑美元EUR=触及七周高位，最新上涨约1%，报1.1487美元。

稍早中国国家统计局公布，9月居民消费价格指数(CPI)同比上涨1.6%，低于预期的上升1.8%和8月时上升2.0%。

“中国经济前景不明朗可能为美联储推迟升息提供理据，”Nordea汇市策略师Niels Christensen说。

根据CME Group的FedWatch工具，美国利率期货走势暗示，交易商预计美联储年底前升息的机率为约25%。

澳元兑美元AUD=D4上涨0.8%，报0.7305美元，抹去稍早在亚洲交易时段录得的跌幅，当时中国公布通胀数据低迷，拖累澳元下跌。

英镑兑美元涨至三周最高，因英国就业数据强劲。英镑最新上扬1.6%，报1.5492美元。

今日 上日 当日 今年以来 2014年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 EUR= 1.1473 1.1376 +0.85 -5.16 1.2097

美元/日圆 JPY= 118.82 119.73 -0.76 -0.72 119.68

欧元/日圆 EURJPY= 136.31 136.21 +0.07 -5.84 144.77

美元/瑞郎 CHF= 0.9490 0.9574 -0.88 -4.54 0.9941

英镑/美元 GBP= 1.5473 1.5245 +1.50 -0.64 1.5573

美元/加元 CAD= 1.2936 1.3038 -0.78 +11.34 1.1618

澳元/美元 AUD= 0.7296 0.7242 +0.75 -10.68 0.8168

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.0892 1.0897 -0.05 -9.43 1.2026

欧元/英镑 EURGBP= 0.7410 0.7458 -0.64 -4.45 0.7755

新西兰元/美元 NZD= 0.6783 0.6636 +2.22 -13.01 0.7797

美元/挪威克朗 NOK= 8.0707 8.1537 -1.02 +8.01 7.4720

欧元/挪威克朗 EURNOK= 9.2754 9.2817 -0.07 +2.61 9.0392

美元/瑞典克朗 SEK= 8.1090 8.1387 -0.36 +4.02 7.7955

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 9.3041 9.2632 +0.44 -1.74 9.4688

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)