美元重挫 杜德利讲话及美国数据令联储放缓升息的预期升温

路透纽约2月3日 - 美元兑欧元周三触及去年10月来最低水准，兑日圆尽数回吐近期升幅，因投资人愈发预期美国联邦储备委员会(FED/美联储)今年升息的步伐将放缓。

欧元兑美元大涨逾2%，至10月22日来最高的1.11455美元，美元兑日圆下挫逾2%，至近两周最低的117.055日圆，回吐上周五日本央行实施负利率带动的升幅。

欧元势将录得12月3日来最大单日百分比升幅，当时欧洲央行追加的刺激措施规模不及预期，迫使空头迅速买回欧元。美元兑日圆今日跌幅将为8月24日来最大。

分析师表示，纽约联储总裁杜德利的讲话打压美元。杜德利对MNI表示，自从12月美联储会议决定加息以来，金融状况大为收紧，如果这种状况持续，货币政策制定者将不得不对此加以考虑。

“杜德利的讲话对今日美元下挫有很大的责任，”Mizuho Bank Ltd汇市策略师Sireen Harajli表示。

今日美国公布的数据显示，1月服务业扩张，但速度不及前月，且逊于预期，这也令美联储将被迫放缓升息的预期升温。

“美联储今年升息超过两次的能力有限，”衍生品顾问公司Riverside Risk Advisors董事总经理Jason Leinwand称。

美元指数.DXY盘中跌至三个月最低的96.885，美元兑瑞郎CHF=EBS触及两周半最低的0.99890瑞郎。

纽约尾盘，欧元兑美元EUR=EBS升1.59%，报1.10950美元。美元兑日圆JPY=EBS大跌1.73%，报117.875日圆。美元指数跌1.59%，报97.290。

油价急升提振新西兰元、加元和澳元等商品货币。新西兰元兑美元NZD=D4劲扬超过2%，至近一个月高位0.6697美元。(完)