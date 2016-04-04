投机客美元多仓触及近两年低点--CFTC/路透

德国副总理对保护主义和民族主义发出警告
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
路透4月1日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客连续第四周削减美元多仓，美元净多仓规模降至近两年最低位。
3月29日止当周，美元净多仓总值降至46.5亿美元，前一周为59.1亿美元。这是美元净多仓连续第七周低于100亿美元。
3月美元指数大跌3.7%，创去年4月以来最疲弱的月度表现。
美元陷于苦战，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)下修2016年升息次数至两次。12月会议时，美国联邦公开市场委员会(FOMC)预期今年会四度升息。
即便周五公布3月美国非农就业报告相当强劲，预料也不会改变美联储对经济表现持温和立场。
“失业率升高证实美联储在能够升息之前，必须见到更多改善迹象，”纽约BK Asset Management汇率策略常务董事Kathy Lien表示。
“失业率上升保证了4月将不会升息，而且除非接下来的零售销售及企业财报出现重大改善，否则6月货币政策也料将维持不变。”
其他货币方面，欧元净空仓持续下滑，上周降至约一个月来最低。欧元净空仓从前一周的66,053口降至63,811口。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
3月29日当周 前一周
多头仓位 84,870 82,812
空头仓位 30,483 29,466
净仓位 54,387 53,346
欧元(125,000欧元为1口)
3月29日当周 前一周
多头仓位 93,726 91,334
空头仓位 157,537 157,387
净仓位 -63,811 -66,053
英镑(62,500英镑为1口)
3月29日当周 前一周
多头仓位 38,926 38,526
空头仓位 78,954 76,249
净仓位 -40,028 -37,723
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
3月29日当周 前一周
多头仓位 17,932 19,391
空头仓位 13,285 15,205
净仓位 4,647 4,186
加元(100,000加元为1口)
3月29日当周 前一周
多头仓位 28,146 21,807
空头仓位 34,326 36,816
净仓位 -6,180 -15,009
澳元(100,000澳元为1口)
3月29日当周 前一周
多头仓位 77,076 67,931
空头仓位 53,610 49,901
净仓位 23,466 18,030
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
3月29日当周 前一周
多头仓位 20,255 19,375
空头仓位 18,381 18,358
净仓位 1,874 1,017
(完)
(编译 张明钧; 审校 王丽鑫)
他还对特朗普威胁对宝马公司在墨西哥生产的汽车提高边境税提出批评。加布利尔称贸易壁垒将提高美国国内汽车价格，降低汽车的质量。(完)
“谁都没有做好准备。我们都在即兴发挥，”当被记者问及英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)暗示退欧谈判时将利用公司税作为一种筹码时，萨潘这样表示。
路透瑞士达沃斯1月17日 - 美国总统当选人特朗普的高级顾问Anthony Scaramucci，周二就美元走强带来的风险提出警告。