投机客美元多仓触及近两年低点--CFTC/路透

路透4月1日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，投机客连续第四周削减美元多仓，美元净多仓规模降至近两年最低位。

3月29日止当周，美元净多仓总值降至46.5亿美元，前一周为59.1亿美元。这是美元净多仓连续第七周低于100亿美元。

3月美元指数大跌3.7%，创去年4月以来最疲弱的月度表现。

美元陷于苦战，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)下修2016年升息次数至两次。12月会议时，美国联邦公开市场委员会(FOMC)预期今年会四度升息。

即便周五公布3月美国非农就业报告相当强劲，预料也不会改变美联储对经济表现持温和立场。

“失业率升高证实美联储在能够升息之前，必须见到更多改善迹象，”纽约BK Asset Management汇率策略常务董事Kathy Lien表示。

“失业率上升保证了4月将不会升息，而且除非接下来的零售销售及企业财报出现重大改善，否则6月货币政策也料将维持不变。”

其他货币方面，欧元净空仓持续下滑，上周降至约一个月来最低。欧元净空仓从前一周的66,053口降至63,811口。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

3月29日当周 前一周

多头仓位 84,870 82,812

空头仓位 30,483 29,466

净仓位 54,387 53,346

欧元(125,000欧元为1口)

3月29日当周 前一周

多头仓位 93,726 91,334

空头仓位 157,537 157,387

净仓位 -63,811 -66,053

英镑(62,500英镑为1口)

3月29日当周 前一周

多头仓位 38,926 38,526

空头仓位 78,954 76,249

净仓位 -40,028 -37,723

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

3月29日当周 前一周

多头仓位 17,932 19,391

空头仓位 13,285 15,205

净仓位 4,647 4,186

加元(100,000加元为1口)

3月29日当周 前一周

多头仓位 28,146 21,807

空头仓位 34,326 36,816

净仓位 -6,180 -15,009

澳元(100,000澳元为1口)

3月29日当周 前一周

多头仓位 77,076 67,931

空头仓位 53,610 49,901

净仓位 23,466 18,030

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

3月29日当周 前一周

多头仓位 20,255 19,375

空头仓位 18,381 18,358

净仓位 1,874 1,017

(完)