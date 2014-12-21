美元触及多年高位 延续美联储声明后的升势且受年底押注带动

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约12月19日 - 美元兑主要货币周五触及逾八年半最高位，因美国联邦储备委员会(美联储/FED)同其他主要央行的货币政策愈发背离，且年底前对美元有多头押注。
欧元兑美元触及28个月低点，美元兑瑞郎则徘徊在28个月高位附近，美元兑日圆升至逾一周高位，因美联储周三暗示可能在明年升息，而欧洲、日本和瑞士还在放宽货币政策。
“美元继续全面走强的势头，受到美联储声明的进一步支撑。”富国证券汇市策略师Eric Viloria表示。
美元兑其他主要货币走强，是因市场认为美联储升息会带动资金流入美国，从而提振美元。
策略师还表示，交易商青睐美元，因认为在年底市场波动的情况下，美元是最安全的投资。今年迄今美元兑主要货币大涨了约12%。
“这些市场相当警惕，一有风吹草动都会受影响。”MerkInvestments总裁兼投资长Axel Merk表示，“许多投资人希望持有获利的仓位。”
美元兑俄罗斯卢布RUB=下滑，尾盘重挫5.69%，报58.40卢布。分析师指，部分是因油价反弹。俄罗斯主要出口营收来自油气销售。
欧元兑美元EUR=纽约尾盘跌0.5%，报1.2224美元，盘中触及28个月低点1.2221美元。
美元兑瑞郎CHF=升0.42%，报0.9840瑞郎，略低于周四所创的28个月高位0.9847。美元兑日圆JPY=升0.63%，报119.55日圆，之前触及逾一周最高的119.62日圆。
美元指数.DXY尾盘升0.41%，报89.611，稍早升至2006年4月来最高的89.654。
美股标普500指数.SPX周五收高0.46%。(完)
(编译 李军; 审校 李婷仪)
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