美元走软支持金价上涨 但本周势将下跌

路透纽约/伦敦2月13日 - 金价周五上涨1%后缩减升幅，本周势将小幅下跌，因美国经济数据弱于预期令美元回落。

现货金盘中上涨至1,235.20美元日内高位，2003 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,228.46美元。金价本周势将下滑0.4%。

美国4月期金收涨6.40美元，报每盎司1,227.10美元。周一为美国总统日假期，美国贵金属场内交易将休市，Globex金属市场将在1800 GMT提早收市。

“金价保持在介乎1,150-1,300美元的区间内，因为还不确定美联储大约在什么时候升息和希腊问题发展如何，”ING Bank资深策略师Hamza Khan说。

美元走弱，支持金价。

不过，尽管美元长期升势目前暂竭，但美元前景仍然强劲，因许多投资者继续消化美联储将在今年某时点升息。

“黄金回补空头持续，因乌克兰停火协议似乎得到落实，”RBC Capital markets贵金属策略师George Gero在报告中说。

“下周交易日减少，未平仓合约再次反映有很多作空头寸，所以交易商回补之前卖出的仓位。”

数据显示德国经济增长强于预期，以及对希腊和债权人将达成协议的希望，带动全球股市上涨。

在下周农历新年前，中国实货买入仍然稳定。

现货银劲涨2.8%，报每盎司17.28美元。现货铂金XPT=升0.7%，报每盎司1,202.45美元。现货钯金涨2%，报每盎司787.47美元。(完)

(编译 利棣儿；审校 李军)

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