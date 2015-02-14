美元走软支持金价上涨 但本周势将下跌

瑞银集团以4.45亿美元和解在美国出售有毒抵押贷款证券案
路透5月2日 - 美国监管机构周一称，瑞银集团已以4.45亿美元和解其出售有毒抵押贷款证券导致两家美国联邦信用合作社倒闭的诉讼。
路透纽约/伦敦2月13日 - 金价周五上涨1%后缩减升幅，本周势将小幅下跌，因美国经济数据弱于预期令美元回落。
现货金盘中上涨至1,235.20美元日内高位，2003 GMT，上扬0.5%，报每盎司1,228.46美元。金价本周势将下滑0.4%。
美国4月期金收涨6.40美元，报每盎司1,227.10美元。周一为美国总统日假期，美国贵金属场内交易将休市，Globex金属市场将在1800 GMT提早收市。
“金价保持在介乎1,150-1,300美元的区间内，因为还不确定美联储大约在什么时候升息和希腊问题发展如何，”ING Bank资深策略师Hamza Khan说。
美元走弱，支持金价。
不过，尽管美元长期升势目前暂竭，但美元前景仍然强劲，因许多投资者继续消化美联储将在今年某时点升息。
“黄金回补空头持续，因乌克兰停火协议似乎得到落实，”RBC Capital markets贵金属策略师George Gero在报告中说。
“下周交易日减少，未平仓合约再次反映有很多作空头寸，所以交易商回补之前卖出的仓位。”
数据显示德国经济增长强于预期，以及对希腊和债权人将达成协议的希望，带动全球股市上涨。
在下周农历新年前，中国实货买入仍然稳定。
现货银劲涨2.8%，报每盎司17.28美元。现货铂金XPT=升0.7%，报每盎司1,202.45美元。现货钯金涨2%，报每盎司787.47美元。(完)
(编译 利棣儿；审校 李军)
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