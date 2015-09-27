最近一周美元净多仓续降 连五周低于300亿美元--CFTC/路透

通用电气季度获利大增35.7% 因电力及再生能源业务强劲
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透9月25日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元多仓，至去年7月底以来最低水准。
9月22日止当周，美元净多仓降至204.8亿美元，此前一周为209.7亿美元；这是短线投资者连续第二周减持美元仓位，亦为美元净多仓连续第五周低于300亿美元。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。
在这段期间，美联储决定维持利率不变，令急切盼望升息的投资者感到失望。上周美联储的决定损及美元，鉴于加息时点的不确定性，美元近期前景也变得黯淡了一些。
本月迄今，美元指数.DXY上涨了0.3%。
其他货币方面，英镑前景变化最大，仓位情况从前周的净空仓3,619口转变为净多仓1,267口。
英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂敦促央行升息，以防通胀率在未来两至三年内升至高于目标的水平。他是MPC中唯一投票赞成升息的委员。
9月英镑下跌了近1%，今年迄今已跌去2.4%。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 48,282 36,449
空头仓 71,960 63,263
净仓位 -23,678 -26,814
欧元(125,000欧元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 63,526 63,416
空头仓位 144,559 147,618
净仓位 -81,033 -84,202
英镑(62,500英镑为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 45,001 43,206
空头仓位 43,734 46,825
净仓位 1,267 -3,619
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 13,722 19,039
空头仓位 15,598 15,257
净仓位 -1,876 3,782
加元(100,000加元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 40,901 28,509
空头仓位 79,295 75,592
净仓位 -38,394 -47,083
澳元(100,000澳元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 42,666 59,117
空头仓位 95,498 99,846
净仓位 -52,832 -40,729
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
9月22日当周 前一周
多头仓位 22,990 22,462
空头仓位 26,519 24,556
净仓位 -3,529 -2,094(完)
(编译 白云; 审校 郑茵)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。
路透达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五称，未来几年美国经济成长和通胀可能将加快，这或将推升利率及美元汇率。 “今明两年美国经济可能将加速成长，物价通胀或略为上升。所有(这些因素)可能将推升利率，并使美元升值，”黑田东彦对记者称。 “但汇率走势很难预测。不能铁口直断，因为汇率受很多因素影响，不仅是利率(和)经济成长。”他称。(完) (编译 于春红; 审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。