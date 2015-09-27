最近一周美元净多仓续降 连五周低于300亿美元--CFTC/路透

路透9月25日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客进一步减持美元多仓，至去年7月底以来最低水准。

9月22日止当周，美元净多仓降至204.8亿美元，此前一周为209.7亿美元；这是短线投资者连续第二周减持美元仓位，亦为美元净多仓连续第五周低于300亿美元。

做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之做空的话则是押注该币种将下滑。

在这段期间，美联储决定维持利率不变，令急切盼望升息的投资者感到失望。上周美联储的决定损及美元，鉴于加息时点的不确定性，美元近期前景也变得黯淡了一些。

本月迄今，美元指数.DXY上涨了0.3%。

其他货币方面，英镑前景变化最大，仓位情况从前周的净空仓3,619口转变为净多仓1,267口。

英国央行货币政策委员会(MPC)委员麦卡弗蒂敦促央行升息，以防通胀率在未来两至三年内升至高于目标的水平。他是MPC中唯一投票赞成升息的委员。

9月英镑下跌了近1%，今年迄今已跌去2.4%。

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。

日圆(12,500,000日圆为1口)

9月22日当周 前一周

多头仓位 48,282 36,449

空头仓 71,960 63,263

净仓位 -23,678 -26,814

欧元(125,000欧元为1口)

9月22日当周 前一周

多头仓位 63,526 63,416

空头仓位 144,559 147,618

净仓位 -81,033 -84,202

英镑(62,500英镑为1口)

9月22日当周 前一周

多头仓位 45,001 43,206

空头仓位 43,734 46,825

净仓位 1,267 -3,619

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

9月22日当周 前一周

多头仓位 13,722 19,039

空头仓位 15,598 15,257

净仓位 -1,876 3,782

加元(100,000加元为1口)

9月22日当周 前一周

多头仓位 40,901 28,509

空头仓位 79,295 75,592

净仓位 -38,394 -47,083

澳元(100,000澳元为1口)

9月22日当周 前一周

多头仓位 42,666 59,117

空头仓位 95,498 99,846

净仓位 -52,832 -40,729

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

9月22日当周 前一周

多头仓位 22,990 22,462

空头仓位 26,519 24,556

净仓位 -3,529 -2,094(完)