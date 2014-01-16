美元重获支撑 日本股市受美国数据激励升高

* 美国数据强劲推高美元

* 世界银行认为2014年经济增速将走强

* 澳元挫跌至三年半低位，此前公布的就业数据疲软

路透东京1月16日 -美元兑日圆周四升至一周高点，因一系列美国强劲数据和美国银行的乐观获利帮助抵消12月就业数据令人失望后引发的忧虑情绪。

日本日经指数.N225交投相对活跃，上扬0.5%，周三曾录得四个月来最佳单日表现。

“我们从国内外指引中获得支撑。市场的冒险情绪再度抬头。至于围绕美国经济的人气，很多人认为疲弱的美国就业数据是一次性因素，”Nissay Asset Management股票策略师Isao Kubo表示。

美国12月生产者物价创六个月来最大涨幅，因汽油价格强劲反弹，但鲜有迹象显示物价存在持续性压力。

另外，美国纽约联邦储备银行1月制造业指数跳升至20个月最高，因新订单大增。

MSCI明晟亚太地区(除日本)指数.MIAPJ0000PUS大致持平，香港股市.HSI上升0.4%。

澳洲股市攀升1%，澳元兑美元则跌至三年半低点0.8797美元。此前出炉的澳洲就业报告表现疲弱，令澳洲央行已结束降息的看法受到质疑。

隔夜美股上涨，标准普尔500指数.SPX攀升至纪录收盘高位，因受到强劲的经济数据和美国银行(BAC.N)良好财报的激励。

美国银行公布季度获利大增近30亿美元，因营收增长且抵押贷款损失减少。这是迄今该银行摆脱金融危机影响的最清晰迹象。

“美国银行第四季业绩，暗示美国财报季将表现稳健，”IG市场分析师Evan Lucas在报告中写道。

迄今为止，美国其它银行在最新财报季的表现也都不错，摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)本周均发布优于预期的财报。

美国第四季财报总览请点选： link.reuters.com/num95v

日本机械订单相关图表请点选： link.reuters.com/bek95s

**全球增长**

世界银行三年来首次上调全球经济成长预估，因以美国为首的发达经济体的成长开始加快步伐。

世行预计今年经济成长率料为3.2%。去年为2.4%。

受乐观数据提振，美元重现强势。上周的疲弱非农就业报告曾令美元大幅下挫。

美元兑日圆上涨0.2%至104.79日圆，继隔夜上涨0.3%后持续走高，且远离周一所及的四周低位102.85日圆。

日本11月核心机械订单跳增，为连续第二个月成长，为企业可能会扩大投资来应对强劲国内需求的迹象，且对日本首相安倍晋三振兴经济的努力来说这是个好兆头。

美元兑欧元微跌至1.3618美元，隔夜则涨0.3%。

“我们仍看涨美元，预计欧元兑美元和英镑兑美元近期内或将进一步下跌，”法国巴黎银行分析师在客户报告中称。

美元指数.DXY小跌至80.977，周三上扬0.4%。

大宗商品市场方面，现货金持稳于每盎司1,240.35美元，周三因美元走高而触及近一周低位1,234.10美元。

美国原油期货小涨0.1%至每桶94.23美元，距上日所及两周高位94.64美元不远。(完)

(编译 许娜；审校 高琦)

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