最近一周汇市美元净多仓攀升至两个半月高位--CFTC/路透

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透11月6日 - 根据路透计算和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据，最近一周汇市投机客增持美元多仓，净多仓规模升至逾两个月最高点。
11月3日止当周，美元净多仓跳升至280.7亿美元，此前一周美元净多仓为216亿美元。这是8月中旬以来最大规模的净多仓，投资者连续第二周增持。
做多一种货币意味着押注其将会上涨，反之，做空的话则是押注该币种将下滑。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)上周三表示，正考虑在12月政策会议升息，这将取决于经济数据的强弱程度。此后美元重拾动能。
随后美联储主席叶伦和纽约联储总裁杜德利本周发表讲话，都表示下月可能升息，但政策收紧将会是渐进的。
10月美国就业报告强于预期，也提高下月升息的机率。
据芝加哥商业交易所(CME)的FedWatch，利率期货行情显示美联储下月升息机率为70%。
其最终结果是美元大涨，美元指数周五触及近七个月最高点。今年以来，美元上涨已近10%。
其他货币方面，欧元净空仓增至五个月高位134,334口，前一周为134,334口。
投机客还转为看空瑞郎，净空仓触及两个月高位。
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元 的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货 币的净仓位来计算。
日圆(12,500,000日圆为1口)
11月3日当周 前一周
多头仓位 41,489 36,437
空头仓 85,276 70,348
净仓位 -43,787 -33,911
欧元(125,000欧元为1口)
11月3日当周 前一周
多头仓位 72,883 70,351
空头仓位 207,217 176,285
净仓位 -134,334 -105,934
英镑(62,500英镑为1口)
11月3日当周 前一周
多头仓位 45,775 47,986
空头仓位 45,587 43,852
净仓位 188 4,134
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
11月3日当周 前一周
多头仓位 17,792 13,947
空头仓位 24,827 12,448
净仓位 -7,035 1,499
加元(100,000加元为1口)
11月3日当周 前一周
多头仓位 32,017 34,134
空头仓位 51,508 53,029
净仓位 -19,491 -18,895
澳元(100,000澳元为1口)
11月3日当周 前一周
多头仓位 49,856 44,835
空头仓位 88,481 81,187
净仓位 -38,625 -36,352
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
11月3日当周 前一周
多头仓位 21,266 20,339
空头仓位 14,648 14,750
净仓位 6,618 5,589
(完)
(编译 王丽鑫；审校 白云)
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