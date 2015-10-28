焦点：全球经济需要美元走软 但可望而不可及

图为百元面值的美钞。 REUTERS/Yuriko Nakao

路透伦敦10月27日 - 当前全球经济最不需要的就是美元走强，但这恰恰却是即将面临的问题。

自去年夏天以来，美元已经累计升值近20%，强势美元打击了美国的出口，使美国企业获利缩水，削弱了这个全球最大的经济体暨经济增长的两大引擎之一。

而在另一个增长引擎--新兴市场中，美元升值导致的大宗商品价格暴跌，使得一些经济体增长停滞或者萎缩，并加重这些国家的美元债务负担。

即便是美联储也感到忧心，称汇率效应是上月推迟升息决定的一个考虑因素。在本周的美联储决策中，汇率仍可能起到关键作用。

但随着货币战争的说法被人重新提起，很难让人想象美元会走软。由于欧洲和日本当局担心欧元和日圆升值对各自经济体造成的影响，它们将努力避免本币走强。

外汇市场分析师的普遍看法是，未来一年美元兑主要货币将升值。

**衰退终结者**

花旗首席经济学家布堤尔表示，美元走弱可能有助于防止整个世界滑入新的衰退或长期陷于实质成长远低于潜力水平的境地。他曾是英国央行货币政策委员会(MPC)委员。

“全球经济将得益于美国增长加快，”他说。“如果这是通过货币与财政政策的联手刺激，并以恰当的方式实现的，将可帮助世界经济获得一个重要的需求来源。”

这就杜绝了美元因为某些令人忧虑的原因而贬值的可能性，譬如投资者对美国缺乏信心等等。

美国经济占全球产出的四分之一左右，而据IMF估计在截至2020年的10年中，新兴市场对全球经济成长的贡献将超过70%，美元走软可能产生强有力的刺激作用。

德意志银行经济学家的研究显示，今年净出口对美国经济成长的拖累约为0.7个百分点，大于他们1月时预测的0.5个百分点。

德银认为，这其中美元升值的影响要占到0.5个百分点，这种现象将一直持续到明年初。

摩根大通分析师对过去新兴市场债务飙升的情况进行了研究，发现这些国家的经济成长总是在债务泡沫(基本为美元借款)破裂时遭受冲击。

他们的结论是，未来三年，新兴市场GDP增幅均值有可能从过去五年的5.5%放缓至2.6%。

**2万亿美元的拖累**

美元走强已经产生深远影响。

从国际商业机器(IBM)公司 (IBM.N)到沃尔玛(WMT.N)，财报季情况显示，强势美元抑制了美国企业的获利情况。标普500成分股公司当季获利料将下降近4%。

借入巨量美元计资金的新兴市场银行和企业也非常容易受到美元走强的打击。

据Renaissance Capital的Charlie Robertson称，过去10年间，新兴市场的国际债券发行规模翻了两番，达到2万亿(兆)美元。其中多数都以美元计价。

“美元贬值对新兴市场相当有利，因其外债负担会变得更好控制，商品价格趋势亦较佳，”他说。

新兴市场早就已经放缓。世界银行1月时预计，今年发展中经济体将扩张4.8%，但6月时则下修至4.4%，指称美元为下调的一大因素。

在美联储考虑何时加息之际，欧洲央行总裁德拉吉上周明示即将祭出进一步的刺激措施，而中国央行则在不到一年的时间内六度降息。

在未如同以往由七国集团(G7)共同发布声明及联手进场干预下，尚无法得知要如何让美元走贬，因为基本上所有涉及到的各方都希望本币贬值。

美联储可主张在一段长时间内不会加息，基本上就是回归“前瞻性指引”，这将令美元处于劣势。但在美国这么接近升息之际，美联储决策官员不太可能这么做。

汇丰外汇策略主管David Bloom认为，现在大家太过于着重在美元身上，而凭着各国政府、央行、企业界及消费者就可决定全球成长的趋势。

“底限就是：汇率无法拯救全世界，”Bloom指出；其并逆势看好明年欧元将升值至1.20美元。(完)