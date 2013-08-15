美元走势摇摆不定 因数据发出的信号让人无法判断刺激政策前景

* 美元兑欧元和日圆在触及8月高位后走软

* 工厂活动数据引发美元大幅震荡

* 市场关注美国上周初请失业金人口意外减少

路透纽约8月15日 - 美元周四普跌，盘中走势震荡，美元兑日圆和欧元还一度触及8月新高，因经济数据好坏不一，使投资者难以判断美国联邦储备委员会(FED/美联储)何时会开始缩减刺激计划规模。

美国上周初请失业金人口意外骤降，且7月消费者物价指数表现与预期一致，支持了美联储将及早开始调整政策立场的预期，推动美元走强。

但稍后公布的数据显示，8月美国费城联储制造业指数下跌，因新订单减少，且企业招聘步伐放缓。数据公布后，美元兑日圆转升为跌。

美元兑欧元盘中一度触及近两周高位1.3205美元，兑日圆触及一周半高位98.64日圆，但在中午遭遇大规模抛售走低。

“今日交投非常淡静，美元走软只是因极少量的交易所致。美元普跌，并非仅仅兑欧元走软，”纽约梅隆银行的全球市场策略师Michael Woolfolk表示。

美国公债市场的普遍抛售和美国股市急跌是导致美元走软的原因之一。不过，美国股市尾盘脱离了盘中低位。

“今日公布的初请失业金人口数据可能促使市场上调对9月非农就业报告的预期，因此可能促使美联储在9月开始缩减构债规模。这显然对债市不利，”因此从资金流动方面来看，对美元不利。

美国公债价格走低，导致收益率攀升，最终使其对新投资而言更具吸引力。指标10年期公债收益率徘徊在略低于周四触及的两年高位2.823%的水平。

美国公债收益率攀升，从长期而言提高了以美元计价资产的吸引力，但从短期来看，美国公债市场出现了前所未见的海外投资者抛售狂潮，因预期美联储将放慢购债进度。

6月海外投资者卖出了669亿美元的长期美国公债，为连续第五个月净卖出。

欧元兑美元反弹，上扬0.75%报1.3356美元，美元兑日圆下跌0.81%，报97.34日圆。

几个月来，美元的走势与市场对美联储何时开始缩减月度资产购买规模的预期紧密相关。在7月9日至8月8日期间，美元兑一篮子主要货币累计下跌了逾4%，之后开始攀升。

圣路易斯联储圣总裁布拉德周三晚些时候的讲话增加了美联储退出前景的不确定性，他表示，尚未决定从下月开始缩减购债规模是否过早，因他不希望在退出刺激举措时过于激进。

“今日这样围绕美元的普遍震荡走势将在短期内持续，直至市场明确美联储缩减购债规模的意图，这可能要等到美联储正式宣布的那一天，”RBC Capital Markets的全球汇市策略部主管Adam Cole表示。

今日公布的初请失业金人口初数据使有关美联储何时开始缩减刺激规模的讨论退居次席，通常华尔街对该数据的关注度并不大。上周初请失业金人口为2007年11月以来最低。数据公布后，美国公债收益率触及两年来最高。

美国7月消费者物价指数增幅与预期一致，这可能在美联储官员考虑缩减购债规模时缓解他们对低通胀的担忧。

美联储决策者一直对美国通胀水平低于美联储目标感到担忧。(完)

(编译 母红；审校 徐文焰)

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