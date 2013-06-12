美元普跌 受美联储政策前景不确定性打压

* 美元跌至四个月低点，交投清淡

* 日圆延续升势，澳元兑美元大涨

* 欧元兑美元小涨

路透纽约6月12日 - 美元周三普跌，因投资人再度评估近期对美国联邦储备委员会(FED/美联储)可能在今夏缩减刺激措施的预期。

美联储何时将缩减每月购债规模的不确定性令汇市愈发波动，并将美元指数压低至四个月低点。美联储将在6月18-19日举行下一次货币政策会议。

美元指数.DXY跌穿200日移动均线切入位，纽约尾盘跌0.25%，报80.92。

“在下周美联储会议前市场还将有大量整固，”Commonwealth Foreign Exchange首席市场分析师Omer Esiner表示，“市场普遍波动，投资人担心美联储将在今年稍后缩减购债。”

而且，日本央行周二决定不进一步放宽货币政策引发市场出脱日圆空头。

整体而言，美元兑日圆跌至两个半月低点，兑欧元、瑞郎和英镑约在四个月低点。

Scotiabank首席汇市策略师Camilla Sutton表示，“越来越多的迹象现实，刺激性货币政策看来已经到了极限。”

新兴市场也在退出宽松货币政策的主要受害者之列，其货币承受巨大卖压。

“对美联储何时可能缩减刺激措施的讨论更加激烈...美联储可能不会在未来几个月宣布什么。”Forex.com汇市策略师Eric Viloria表示。

美元兑日圆跌0.22%，报95.81日圆，盘中跌至95.13日圆的4月4日来最低。周二，美元兑日圆收在100日移动均线切入位下方，为10月来首见。

根据路透数据，欧元兑美元升0.13%，报1.3331美元。

欧元兑日圆持稳，报127.84日圆，收复盘中失地。

周三，兑美元涨幅最大的是澳元和新西兰元，部分受助于澳洲6月消费者信心反弹。

澳元兑美元高见0.9564美元，之后回落至0.9468美元，升0.47%。新西兰元兑美元大涨逾1%，报0.7956美元。

英镑兑美元一度升至2月初来最高的1.5699美元，交易商称在1.57美元水准遭遇强劲阻力。

今日 上日 当日 今年以来 2012年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.3336 1.3314 +0.17 +1.08 1.3194

美元/日圆 96.00 96.01 -0.01 +10.68 86.74

欧元/日圆 128.06 127.84 +0.17 +11.89 114.45

美元/瑞郎 0.9203 0.9244 -0.44 +0.52 0.9155

英镑/美元 1.5677 1.5646 +0.20 -3.53 1.6251

美元/加元 1.0207 1.0184 +0.23 +2.88 0.9921

澳元/美元 0.9480 0.9424 +0.59 -8.78 1.0393

欧元/瑞郎 1.2278 1.2309 -0.25 +1.68 1.2075

欧元/英镑 0.8503 0.8508 -0.06 +4.79 0.8114

新西兰元/美元 0.7986 0.7872 +1.45 -3.59 0.8283

美元/挪威克朗 5.7553 5.7719 -0.29 +3.46 5.5630

欧元/挪威克朗 7.6741 7.6879 -0.18 +4.55 7.3403

美元/瑞典克朗 6.5123 6.5466 -0.52 +0.21 6.4986

欧元/瑞典克朗 8.6864 8.7182 -0.36 +1.27 8.5777

附注：上收市价是纽约汇市2130GMT(冬令时间)或2030GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

(编译 李军; 审校 利棣儿)

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