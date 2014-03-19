美元跳升 因美联储进一步缩减购债

韩国财长称韩国经济最近表现强于预期 但朝鲜问题构成风险
路透首尔4月17日 - 韩国企划财政部长官柳一镐周一称，韩国经济近期表现一直强于预期，因全球经济改善令出口、生产和投资情况改善。
* 美元兑日圆和欧元扩大涨幅
* 美联储缩减每月购债规模至550亿美元
* 日圆兑美元大跌超过1%
路透纽约3月19日 -美元周三跳升，因美国联邦储备委员会(FED/美联储)宣布进一步缩减购债，并将美国经济数据疲弱部分归因于严寒天气。联储政策声明发表后，美元兑欧元和日圆扩大升幅。
日圆兑美元大跌超过1%，美元指数.DXY升0.8%，至80.056，此前美联储结束为期两日的货币政策会议，表示将进一步缩减购债，并称鉴于金融危机带来的伤害持续，即便在经济复苏后仍可能需要维持低利率。
但道明证券外汇策略师ShaunOsborne表示，“美联储对通胀的态度要比投资人预料的略显强硬。他们认为升息要提前，而不是推迟...这对美元有利。”
叶伦在政策会议结束后的记者会上表示，在当前资产购买计划结束后约六个月升息，可能是联储之前所说的“相当长一段时间”。
根据最新发布的预期，在16位联储决策者中，只有一位认为应该在今年升息；13位预计联储将在明年首次升息，两位预计首次升息时间在2016年。12月只有12位政策委员预计将在明年升息。
美联储最新预估和叶伦的讲话暗示升息将提前。
在美联储政策声明前，美元兑日圆和欧元已经上涨，但在之后大幅攀升。纽约尾盘，美元兑日圆升1.2%，报102.55日圆。
欧元兑美元从1.40美元水准回撤，纽约尾盘报1.3816美元，跌幅为0.83%。
瑞郎兑美元也下跌1.05%，报0.8820瑞郎。
英镑兑美元一度从一个月低点反弹，高见1.6653美元，之后也受到美联储声明打压，纽约尾盘跌0.4%，报1.6527美元。
英国公布的数据显示，薪资小涨及就业市场稳步改善，这扶助英镑一度走强。
投资人仍对乌克兰紧张局势持谨慎态度。在俄罗斯总统普京周二表示，没有计划占领乌克兰其他地区后，市场不安情绪有所缓和。(完)
(编译 李军; 审校 母红)
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